【租置計劃】賣公屋適得其反　勢必加深階級分野

香港貧富懸殊嚴重，其中有樓人士與無產人士的分別尤見鮮明，前者可隨物業升值不斷積累財富，後者即使勤勞工作，所得收入亦未必追得上樓價的升幅。有論者倡議藉出售公屋，讓公屋住戶「晉升」為置業人士，從而減少社會分化。然而，當社會少了租客，多了業主，難道就可縮窄置業人士之間的社經差異嗎？更甚的是，公屋市場化會弄巧反拙，加劇貧富懸殊。

智庫團結香港基金倡議出售公屋單位，目的除了助市民安居、致富及提升公屋效率之外，更希望助經濟條件較差的公屋戶置業，以在長遠上減少社會分化。他們認為，過去物業漲價導致更不平均的財富分配，有樓與無樓市民的財富差距因而不斷擴大；甚至指若社會上的公屋比例過大，下一代向上流動的機會只會更為減少，從而導致社會更為分化，需要政府繼續提供援助。

耀安邭為早期租置屋邨之一

可是，先別論出售公屋能否拉近有產者與無產者的社經差距，可以想像的是，公屋市場化後定必深化「租」與「置」間的矛盾。過往租者置其屋計劃產生不少管理問題，皆因租置屋邨內同時存有置業戶與租住戶，兩者利益不盡相同，如業主須自力承擔若干份額的屋邨管理及維修費用，而租戶則由房委會支付相關費用，兩者就屋邨設施的使用及維護上態度不一，常見有業主將邨內設施破損問題歸咎租戶，租戶亦難免因業主的歧視目光而產生敵對情緒，故來自兩方的投訴無完無了；再者，屋邨業權同時由小業主及房委會擁有，兩者素有不欲互相干涉的情況，故常有大廈管理混亂的情況，舊式租置屋邨的維修工作更是因而陷入困境。特首林鄭月娥之所以推出綠置居，正是為了根治租置屋邨業權混亂的問題。

不難預測，「基金」所倡議的計劃定會激發同類矛盾。就此，「基金」只簡單假設一般公屋租戶均打算購買單位，指即使他們未能即時成為業主，也會因計劃在未來置業，調整其自身行為，從而減少租客與業主之間的分歧。但須知道，即使政府再欲出售公屋，公營屋邨內總有住戶未能、甚或根本不願購買公屋單位；據運房局數字顯示，政府「租者置其屋」計劃即使在實施近二十年後，均只有售出75%的單位，可見不欲置業的租戶大有人在，租置並存的情況必然出現，故大幅出售公屋只會廣泛複製這種惡劣的「一邨兩制」，住戶矛盾只會有增無減。

陳帆以書面回覆指，在租置計劃下，已出售近14萬個單位。（資料圖片／余俊亮攝）

再者，在租置屋邨之外，公屋業主之間亦不見得不存在階級之別。按理說，公屋業主可享受物業升值，但公屋單位質素存異，其落成年份、規格、區位等會影響公屋估值及日後的升值潛力，不同公屋業主所能享有的財富分配本就相異。舉例說，與天水圍公屋業主相比，鄰近市區南昌鐵路站公屋業主的單位自然更具投資價值，即使後者置業成本或許較高，其日後可享有的財富增值必較單位質素較差的業主為高。換言之，市場化公屋後所產生的業主之中，還是有階級高低之分。

更甚者，出售公屋的造成的財富分配更是不具理性可言：公屋租戶本就不能控制其獲派公屋的質素，如若公屋只用作租住用途，問題倒是不大；但如公屋單位將可供租戶購買，即變相政府以公帑隨機地向租戶作不同程度的財富分配，這項「福利」並不與租戶的社經條件相關。換言之，一直被批評濫用公屋資源的富戶，大有可能因當初獲派更優質的單位，因而享有較低收入住戶更高的財富增值能力。由此看來，大幅市場化公屋將會造成更嚴重的社會不公。

位於沙田的顯徑邨，多年來時有產出「公屋王」

在公屋業主之外，亦不見得普羅私樓業主戶會樂見市場化公屋。政府以公帑興建公屋，本就並非以助市民致富為本，而是為有需要市民解決居住需要。社會早已不乏對基層公屋的成見，有人仍然認為有能力市民承擔低收入市民的居住成本並不合理。這種理解固然大謬不然，但當公屋市場化，公屋戶能受公帑津貼投資樓市，甚至部分住於質素較佳單位者有機會因而一本萬利，這勢必助長以上誤解蔓延開去。

如此說來，所謂「人人做業主」的願景，其實只是千瘡百孔、充滿矛盾的幻想。「有樓」與「無樓」的社經矛盾，癥結始終在房屋市場極其扭曲，導致房屋功能過於偏重投資，而非居住。政府固然有責任調控私人市場，讓有能力置業者能以合理成本置業安居，同時亦須為未能負擔私宅者提供適切居所，兩者目的應集中於使市民安居。藉出售公屋讓更多無樓者置業，或許能令部分人致富，卻令房屋政策本末倒置，甚至掀起更多群體間的矛盾，政府實不應自找煩惱。