【DSE 2019】內地免試招生報名創新高 　師範大學放首4志願增8%

2019年中學文憑試（DSE）選修科考試仍在進行。中國教育留學交流中心今日（11日）公布，2019年內地免試招生報名人數共有3511人，較2018年增加9.2%，佔DSE考生比例6.25%，為2012年首屆DSE以來最高。 本年在首四志願報考內地師範大學的學生，達1239人次，較去年增加93人次，增幅8.1%。中心主任鞏萬分析，內地大學對港生的吸引力逐漸增加，特別是中央早前開放香港居民可參加內地中小學教師資格考試，相關政策吸引更多學生報考內地師範大學。

2019年內地免試招生報名人數共有3511人，較2018年增加9.2%，佔DSE考生比例6.25%。（資料圖片）

內地免試招生計劃下，首志願報考人數最多頭五間大學依次包括：暨南大學、中山大學、廈門大學、廣州中醫藥大學及清華大學。另外，距離香港較遠的四川大學及重慶大學，同樣有港生將其列入第一志願，整體首志願人數首次進入前二十名。

前十名首志願熱門學科首三位依次包括：經管金融類（佔28.4%）、醫學類（佔15.6%）及工程類（佔12.4%）。

鞏萬表示，學生的選擇依然集中在廣東省、福建省及北京市的大學，但近年逐漸開始分散，包括四川大學及重慶大學同樣成為熱門選項。