【DSE2019】文憑試考生5大煩惱　失眠胃痛都唔係最嚴重

DSE文憑試，除咗考試伏位，考生有五大煩惱

DSE文憑試，真係一場漫長嘅戰鬥。唔係話喺考試嗰日無犯錯就得，要發揮自己最好嘅水平，要有最好嘅狀態應試，事前都仲有好多煩惱嘅。如果唔面對問題，隨時會係精神方面壓垮埋自己，未考試之前，都已經宣佈投降。呢種非戰之罪，真係要唔好忽視，係考試前好好面對，等考試無哂煩惱，先真王道。下面五大煩惱，你又解決咗未？

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DSE文憑試考生有五大煩惱，你中過幾多樣？點擊圖片，教你如何應對↓↓↓

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DSE文憑試考生煩惱問題排名（DailyView網路溫度計提供）

分析說明：

本研究資料分析時間範圍為2018年04月02日至2019年04月03日，共一年。

網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『DSE五大伏位同煩惱 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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