【醫委會】四方案全遭暗票否決　陳肇始支持公開透明方式投票

醫務委員會上周否決4個放寬海外醫生實習的方案。今日（11日）的立法會財務委員會特別會議亦有多名議員關注，食物及衞生局局長陳肇始回應立法會議員田北辰追問，是否支持醫委會以明票投票，陳肇始指「任何一個公開透明嘅方式我都會支持」。早前有醫委會委員稱，是醫委會主席劉允怡提出暗票投票。 此外，立法會議員黃碧雲又提到放寬海外醫生實習的四個方案遭否決，錯失了引入更多醫生人手的機會，陳肇始表示，已得知醫委會將於下一個會議重啟方案，而海外醫生的申請已由過去數人申請增至現時約20人輪候審批。

立法會議員黃碧雲指，醫委會放寬海外醫生實習方案被全數否決，錯失引入人法的機會。（資料圖片／余俊亮攝）

立法會議員黃碧雲其後又提到，醫管局2018年有17名醫生要北上參加為期6天的國情研習班，黃碧雲揶揄，「醫生唔明白國情就唔識開刀？」陳肇始稱不認為政治凌駕民生，又指據她理解醫護人員是自願上研習班的。醫院管理局行政總裁梁栢賢指，研習班的時間並非公院服務高峰期，亦不是在服務壓力大的專科內選擇出席者。另外，參與國情研習班的人並非全是醫護人員，大部分非臨床同事，反應不錯，相信對香港醫療會有幫助。

就立法會議員鄺俊宇問及麻疹防疫工作，梁栢賢指，早前已為公立醫院6個高危的部門醫護打針，其後更涵蓋至急症室所有醫護人員，以及普通科門診分流站醫護人員。醫管局會再視乎下周的接種情況，加上確保疫苗儲量充足時，考慮擴展至為其他部門的醫護人員注射麻疹疫苗。