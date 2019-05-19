【01職人】HR慨嘆不被當人看待　冀為工作平反：炒人都會傷心

如果在網上搜尋「HR」一詞，「賤格」、「狗眼看人低」等字如同雙生般映入眼簾。人力資源部門常予人印象只是「炒人」、「計糧」，他人眼中或是屬「低技術工種」、「係人都做到」，但國際人才招聘公司華德士（Robert Walters） 人力資源副董事黃綖婷就直言不認同說法，誓要為行業討回公道。 黃綖婷直言，HR工作繁多，而身份已與多年前的「人事部」刻板印象大有不同。她慨嘆「好多人只顧HR做咩，唔會睇清楚當中嘅誤解。...其實HR唔易做！」甚至直言：「最辛苦的工作就是『炒人』！」

不少網上討論區討論到HR時，總會用上負面的形容詞。（lihkg討論區截圖）

若瀏覽不同的討論區，文章中一旦談及「HR」一詞，整個討論勢必加溫；而加溫的卻是不同打工仔的怒火。有不少網民都一直認為，HR的工作「似有可無」，但在行的人就直言想法大錯特錯。

人力資源部要用盡方法為公司增值

在行業工作了逾20年的黃綖婷解釋，隨著經濟模式的轉變，現時香港主要的工作行業已非在工廠的製造業，而HR部分工作亦變得電子化，不再需要手動計算出席率、打卡等，人力資源部門多出的時間，也可以進行更高階的工作。她提到，現時部門員工更需要有商業觸覺（commercial sense）才能勝任工作需要。如諮詢員工了解他們的工作情況。

曾經是簡單的「人事部」，但隨時日變遷，「人才發展部」、「人才管理部」、「人力資源管理部」…人力資源部門的工作也與名稱一樣變得更多樣化。除了幫助同事，黃綖婷指現時各公司對部門的要求更高，HR已不再是只接上頭命令做事；如HR要用盡辦法為公司增值，是公司的Business partner（商業伙伴）：「HR開會嘅時候都要坐入房，交待員工做得好唔好，有咩困擾。」換言之，HR也形同僱員代表，在管理層中反映僱員的意見。

黃綖婷稱，現時HR已偏向盡量提高員工的工作表現，不再大批裁員。（歐嘉樂攝）

最辛苦的工作就是「炒人」

人力資源部門由處理簡單工作，晉身至管理、決策層面；看似風光，然而黃綖婷卻大呻有苦自己知。她表示，HR經常成為公司及僱員間的磨心，當中最辛苦的工作就是「炒人」：「當初同佢（僱員）講公司有幾好叫佢入嚟，但而家就要親手炒佢哋。…好多人都無為意到HR都係人；其實HR都好傷（心）…（其他人）未炒過人以為好易做，其實真係要鼓起勇氣，個精神狀態要好好先做到。」