【天眼警車】執法首三周讀取逾10萬車　15司機被捕　發215張告票

警方在今年3月購置8部新一代流動式的自動車牌識別系統，並於上月22日正式「落地」執行任務。警方利用系統能讀取車輛資料，全天候檢測駕駛者作出的嚴重違法行為，包括在行駛時識別被盜竊車輛等。 交通總部法例檢討及策劃組署理總督察辜超逸指，系統推出逾三星期，已讀取超過10萬車輛，並發出215張定額罰款告票，成功拘捕15名違法司機。

已安裝新系統的車輛內，設置一部預先由運輸署下載最新的車牌登記資料的電腦。（盧翊銘攝）

新一代流動式的自動車牌識別系統現已安裝在8輛交通部日常執勤的Audi A6警車，自動車牌識別系統目的是針對駕駛者作出的嚴重違法行為，例如檢測未獲有效行車證的車輛、車主於被吊銷駕駛執照下駕駛、因交通罪行而被通緝的車主，另今年系統再加入新的功能，能夠識別被盜竊車輛。

新系統於上月22日推出，至昨日（10日）為止，已讀取108383部車輛，並發出215張定額罰款告票，當中206張罰款告票涉「未領牌照車輛」。警方亦透過新系統成功拘捕15名司機，當中4名司機涉及交通拘捕令被通輯、4名司機干犯「停牌駕駛」；另外亦有司機因於駕駛時沒有第三者保險和毒後駕駛被捕。

新系統不排除裝在「隱影戰車」

辜超逸透露，警方有望於2020年將新一代自動車牌識別系統，擴展至未來新購入的17輛警車中，當中亦不排除會安裝在「隱形戰車」。

其中一個鏡頭安裝於警車車頂後方，能檢測警車後方車輛。（盧翊銘攝）

警車之所以能辨認違規車輛，全靠車身安裝了兩個偵測攝錄鏡頭，以及一部預先由運輸署下載數據的流動電腦，電腦系統會每日以VPN形式，從運輸署下載最新的車牌登記資料，讓警方能按最新資料執法。

整套系統於巡邏期間系統會自動掃描馬路上的車輛，讀取車輛的登記號碼，並即時將該號碼與有關數據比對，當發現違例車輛時，系統將發出聲音提示，警方會在安全情況下截停目標車輛及作出調查。

另一鏡頭則設置於警車內的車頭位置，檢測位於警車前方車輛。（盧翊銘攝）

自動車牌識別系統早於2015年3月已開始執法，惟當時系統需要由警員在馬路邊設置腳架，以定點式操作，檢測涉違法行為的車輛。新一代的流動式系統由於能在駕駛中執勤，大大增加執法範圍。

警方於2015年自動車牌識別系統初啟用時，亦曾就資料處理作出回應，指系統在行動期間所儲存的資料，將在每次行動後自動刪除。警方亦已徵詢律政司的意見，確認自動車牌識別系統符合《個人資料（私隱）條例》及保障資料原則。