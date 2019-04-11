【沙中線】再多一支鋼筋疑被剪短　另有鋼筋無扭入螺絲帽　

港鐵沙中線紅磡站自去年底開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟之後發現檢驗方法有誤差，須暫時停止並採改良方法，直至上月中才全面恢復檢測。路政署今日（11日）公布最新檢驗結果，在21支鋼筋中，有1支扭入螺絲帽的長度未能達標，僅扭入16.9毫米，而且更無扭紋外露，未知是否被剪短。 另外，在21支鋼筋以外，亦新增一個未能成功完成檢測的結果，該鋼筋沒有連接附近的螺絲帽。

港鐵上月中開始重新檢驗鋼筋。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多可外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。

路政署今日公布21個檢測結果，發現在東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部，有1支鋼筋扭入螺絲帽的長度不達標，僅扭入螺絲帽16.9毫米，惟沒有扭紋外露，或有被剪短之嫌。之前曾有一支鋼筋僅扭入5.3毫米，同樣沒有扭紋外露，資深土木工程師倪學仁當時指，如檢測結果準確，相信情況涉及剪筋。翻查資料，一支正常鋼筋應有10至11圈扭紋，而之前有1支僅扭入9.5毫米的鋼筋，亦有9至10圈扭紋外露。

至今累計32支鋼筋未達標

另外，是次檢測亦有一個未能成功完成。路政署指，4月8日於東西走廊C3區月台層板，發現有鋼筋沒有連接附近的螺絲帽，詳情有待進一步查證。

路政署至今公布了132支鋼筋的檢驗結果，累計32支未達標，不達標鋼筋比率為24.2%。

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟港鐵今年1月29日宣布「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，暫停檢驗。政府其後宣布，接納港鐵提交改良的「陣列式超音波檢測方法」最終建議，並於上月中全面恢復檢測工作，並重新檢驗已檢測及仍未檢測的螺絲帽扭入情況。