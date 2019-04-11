董之英校長獲教育局外評隊「通水」　提早知觀課時間　局方證違規

捲入校園欺凌風波的馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，被指去年在教育局進行校外評核期間，外評隊長把觀課時間表提早通知校長彭綺蓮，有向校方「通水」之嫌。教育局表示，經調查後證實外評隊長在事件中未有依循既定程序，但以內部人事管理工作為由，拒絕交代會否就事件向涉事人員作出處分。

仁濟醫院董之英紀念中學校長彭綺蓮被踢爆，去年獲教育局外評隊長提早通知觀課時間表。（資料圖片）

所謂「外評」，即教育局恆常為學校進行的校外評核，以檢視學校運作及提供改善建議。根據局方指引，外評隊長會在觀課當天上課前，才會通知學校觀課時間表。

不過，早前有網上社交平台上載疑似校長彭綺蓮與校內教師群組的對話相片，當中透露教育局於去年10月22日到學校觀課做外評，不過彭疑在事前已收到觀課時間表，並經另一名教師在群組發放，促教師預先做好準備。

教育局回覆查詢證實，該外評隊長未有依循既定程序在觀課當日才把時間表通知校方，而是於外評前一天的下午，已將翌日的觀課時間表發送給學校。

被問到會否向涉事人員處分、外評隊長提早向校方「通水」的原因等，教育局卻拒絕回應，僅指由於屬局方內部人事管理的工作，會按既定程序處理「有關員工的行為」。

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