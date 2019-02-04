【校園欺凌】董之英舊生親述捱打歲月　垃圾桶笠頭撳手腳毆至瘀黑

課室打鑊，手臂瘀黑，惡夢難滅！兩年前，阿鴻轉校至馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學讀中四課程，新環境卻是他惡夢的開始。同學的見面禮不是點頭微笑，而是欺凌圍毆。他經常被人用垃圾桶笠頭、椅桌撳手腳及拳打腳踢。阿鴻因初來報到及拒「埋堆」加入打人行列，結果成為校園惡霸欺凌的對象，他不甘說：「點解學校會縱容學生欺凌行為？」他指老師對問題視而不見，向校方投訴無效，心灰意冷只好轉校，結束八個月的受欺凌歲月。

最普遍將事主放在枱上，之後用垃圾桶笠頭，等事主唔知有幾多欺凌者，之後有一班人上前拳打腳踢…… 阿鴻 － 馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學舊生

今年18歲、董之英中學舊生阿鴻表示，經常遭受欺凌圍毆，曾被人用垃圾桶笠頭、椅桌撳手腳及拳打腳踢。（黃偉民攝）

董之英紀念中學有學生被按倒在地上欺凌。（影片截圖） 剛轉校及不埋堆 慘成欺凌對象 「佢哋畀人撳低後，成個身都打！」今年18歲、董之英中學舊生阿鴻接受訪問時表示，受害者主要為「隔離班」或是低年級學生，有時高年級學生會捉住低年級學生，每日會被打兩至三次，而小息、午飯及及無老師在場，更是欺凌同學高峰期，阿鴻指，他估計每日有四至五名受害者，由於他轉校新來報到，加上又不「埋堆」參與欺凌活動，因此被同窗及高年級學生盯上，慘成欺凌對象。 同學怕被盯上 旁觀冷待欺凌案 阿鴻憶述，在董之英被欺凌的日常。在一片嘲笑聲下，數名同學衝出來，將他拉入課室，並關門及關燈，「佢哋衝過嚟打同踢我，總之佢哋就用力打我！」他被人用椅子按着手腳及身軀，再用垃圾桶笠頭，有人負責按着他手腳，讓他動彈不得，再毆打身體各個部位，包括手臂及腳。面對欺凌，阿鴻無力反抗，其他同學怕被盯上，只好旁觀冷待，「當時無同學制止，佢哋只覺得係玩。」

當時小息完結後 我行到課室門口，已經有一班人拉我入課室，大約六至七個人！ 阿鴻 － 馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學舊生

向校方投訴無效 轉校解決問題 感教師視而不見

身為舊生的阿鴻坦言，過往的欺凌過程仍揮之不去，他有感校方責無旁貸。（黃偉民攝） 老師視而不見 簡單訓示了事 欺凌問題，老師亦視而不見！有一次被毆打後，阿鴻回家後身體疼痛、赫見手臂瘀黑。家人曾助他向校方投訴，但徒勞無功，他指校方懲罰相對輕微，只是簡單訓示涉事同學，罰他們一周不能外出用膳，「我有啲失望，校方管理最大責任，首先需改善老師心態，因為老師是視而不見！」 阿鴻：目睹毆打事件 老師當無事發生 阿鴻表示，校內老師知悉欺凌事件，只是嚴厲責罵，警戒數句就了事。不過未有採取適切行動，或上報予校內高層，變相助長欺凌歪風。有一次，老師目睹毆打事件，猶如當無事發生，並輕說一句：「你哋快啲返埋位坐低，𠵱家上堂喇！」阿鴻曾考慮報警，最後卻打消念頭，並選擇轉校解決，結束八個月的捱打歲月。 質疑為保校譽 掩蓋欺凌事件？ 「點解學校會縱容學生欺凌行為？點解老師目睹又不制止？」身為舊生的阿鴻坦言，過往的欺凌對他仍有陰影，認為校方責無旁貸，惟校方為保着校譽，只用體育佳績掩蓋欺凌事件。自上月爆出欺凌事件，他站出來指證校內惡行，希望透過外界力量改善欺凌歪風，「我制止唔到，個人有啲愧疚感！」他認為，本港可效法外國委派駐校警員，監視校內情況，確保沒有嚴重事情發生。

我覺得唔屬於嬉戲，嬉戲就唔會除同學條褲， 校方管理最大責任，因為有老師視而不見！ 阿鴻 － 馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學舊生

教育局：安排教育心理學家到校 校園欺凌數目有下調趨勢

沙田馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學懷疑發生校園欺凌。(片段截圖) 參與危機小組會議 教育局專家到校​ 對於董之英的校園欺凌問題，教育局發言人表示，局方自知悉事件，一直與有關學校緊密聯絡及提供專業支援，即時派員及教育心理學家，到校參與學校的危機小組會議，協助學校處理及跟進事件。本局會繼續就其處理及預防學生欺凌的政策、措施及教師培訓等，為學校提供專業意見及支援。 強調不容忍校園欺凌 教育局強調，絕對不容忍任何校園欺凌行為。局方一直透過通告和指引，要求學校必須正視校園欺凌，採取積極的措施，確保學生在校安全。倘若學校出現欺凌事件，學校須以教育、輔導和保護學生為出發點。按教育局指示的流程，盡快介入和跟進欺凌事件，包括即時制止欺凌行為。若懷疑學生涉及違法行為，校方應主動聯絡警方的學校聯絡主任。若情況嚴重，應即時報警求助，教育局會聯同學校及相關部門，協商適當的處理方法。 校園欺凌個案 中學生數目有下調趨勢 另外，教育局在每個學年完結後，會向全港公營學校進行訓育及輔導個案，包括欺凌個案調查，以便了解學校面對的主要學生違規行為，針對性地籌劃和推展學校訓輔工作的支援服務。根據調查資料，近年涉及校園欺凌個案的中學學生數目，有下調趨勢。由2012至13學年約140人，下降至2017至18學年約100人。

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網上三段欺凌片 揭董之英中學欺凌成風 警方拘八男生