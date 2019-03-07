雪龍號回到中國海域　第35次南極科考期間完成雪面跑道建設

曾在執行中國第35次南極考察任務期間與冰山相撞的極地考察船「雪龍號」，昨日已航行到中國海域，預計6天後靠泊上海的中國極地考察國內基地碼頭。官方介紹道，考察隊在本次科學考察方面取得多項重要成果。

雪龍號完成中國第35次南極科考。（資料圖片）

官方《新華社》報道，科考隊在泰山站新建中國在南極的首個雪下工程，完成站區能源供給、取暖保溫、融雪供水及污水處理、消防監控等系統的建設，初步建成極端氣候環境下南極內陸風能-太陽能組成的新能源系統，取得光伏電池、風力機組、低溫部件、特種材料的關鍵技術突破，對新能源在中國南極考察站的推廣應用具有重要價值。

另外，考察隊首次在阿蒙森海東區實施多學科綜合調查，初步發現阿蒙森海東側的彼得一世島周邊可能存在磷蝦繁殖地；又在羅斯海和阿蒙森海海域綜合調查，獲得一批珍貴的數據和样品，對羅斯海和阿蒙森海東側海域夏季海洋的基本特徵、生態環境等有了基本了解。

安裝「極區中高層大氣激光雷達」並投入運用

同時，科考隊完成中山站冰蓋機場雪面跑道的建設，並已投入試運行，滿足「雪鷹601」固定翼飛機平穩起降要求；成功獲取中山站附近藍冰區航空遙感和現場勘查數據，為未來在南極建設滿足大飛機起降條件的洲際航空機場奠定了重要基礎。

本次考察也在基礎研究和核心技術研發取得一些新突破，包括首次在羅斯海進行中國自主研製的極地水下機械人試驗、完成中國首台「極區中高層大氣激光雷達」安裝並投入運行等、試驗應用中國自主研製的極地冰蓋及冰下基岩鑽探裝備。

考察期間曾與冰山相撞

據了解，雪龍號是中國最大的極地考察船，也是中國唯一能在極地破冰前行的船隻，自1994年首次執行南極科考和物資補給運輸任務，至今已先後多次赴南極考察。2018年11月2日，由351人組成的中國第35次南極考察隊乘搭雪龍號，從上海中國極地考察國內基地碼頭出發前往南極。

本次南極科考期間，雪龍號曾於1月19日受濃霧影響下與冰山相撞，幸無人員傷亡。

雪龍號南極撞冰山後的影片：