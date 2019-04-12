【醫委會】林志釉倡按機構分別表決海外醫生在港執業工作年期要求

醫務委員會上周否決豁免海外專科醫生實習，有望下月8日重啟討論，料屆時表決方式暗票改為明票。醫學會今晚（12日）將與各醫生組織商討豁免實習立場，醫委員委員、病人政策連線主席林志釉將提出新方案，建議分開表決醫管局、衛生署及大學醫學院綑綁工作總年期，年期並不限於考試前或後。 公共醫療醫生協會副會長馮德焜擔心，若醫生考試前的工作總年期亦一併計算，有醫生或會考執業試後立即離開公立醫院，但若委員有大多數共識，醫生亦會支持。

醫委員委員、病人政策連線主席林志釉建議分開表決海外醫生的工作機構及妒綑綁年期。（資料圖片／林若勤攝）

林志釉今早於電台港台節目《千禧年代》表示，新方案將分開表決海外醫生在醫管局、衛生署及兩間大學醫學院工作總年期，選項分別由三至六年，並不限於考試前或後，此方案與早前獲最多支持的方案一相近，但可將不同機構的工作年期分開。

他舉例，委員可投票海外醫生需於醫管局工作三年，至於大學或較少臨床工作，工作年期可較長，如六年。他認為此做法較有彈性，但不期望將年期再加至七年或以上，否則將未能吸引海外醫生。至於有關工作總年期是定於考取執業試前或後，則不會分項投票。

公共醫療醫生協會副會長馮德焜支持林志釉的建議，他認為上次四個方案都不獲通過是由於焦點太多，有三個議題未有拆散討論，包括服務年期、機構和考取執業試前或後才計算工作總年期，委員在未有共識下就草草投票。他認為林志釉的建議可將各種類分開，但對於考取執業試前的工作總年期都一併計算，恐難留人：「如果考執業試之前的服務年資都計算，醫生考完執業試後會立即走，無法留到醫生在公立醫院服務。」但若大多數委員都對方案有共識，馮稱醫生都不會再特別討論，可以接受。

公立醫院顧問醫生協會主席羅振邦同樣認為工作年期毋須與考試時間綑綁，所要求的工作年期太多，確實可解決醫管局人手問題，但欠吸引力。「吸引力與時間要平衡，對人要有合理性。」被問及海外醫生滿一定工作年期就考取執業試離開公立醫院，羅稱要視乎醫管局和醫生所工作的部門能否「留人」，但相關決定可給予醫生自由度。

有委員只同意醫管局醫生可免實習

醫委會將於今晚討論更多方案，《明報》報道指，公共醫療醫生協會執委馬仲儀稱協會要求醫管局專科的海外醫生需至少工作滿至少3年才可豁免實習、於兩間大學任職的海外醫生亦可豁免實習，但需任職滿五年及其工作須至少一半屬臨床。至於衞生署由於大部分工作非臨牀，若豁免實習會令該署成為海外醫生避難所。