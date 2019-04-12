【復活節】入境處料610萬人次出入境　APP功能助市民避過關人潮

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

入境處預計，今年復活節假期期間（即4月18日至22日），會約有610萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中接近八成旅客（480萬人次），會經各陸路邊境管制站進出香港；其中羅湖將是最繁忙的管制站，其次為落馬洲支線及深圳灣管制站。

入境處提醒，打算外遊的市民宜預早安排行程，並在出發前到入境處應用程式，查看各陸路邊境管制站的輸候情況，盡量避開人潮。

不少市民假日均會北上消費。（資料圖片）

4月19、21日料為出入境高峰

入境處今日（12日）表示，預計復活節假期的陸路出境高峰期為4月19日（星期五），出境人次可達65.7萬，而入境高峰期為四月21日（星期日），料入境人次達55.2萬。其中羅湖將會是最繁忙的管制站，期間約有154萬人次進出香港，即每日平均約30.9萬人次。至於落馬洲支線及深圳灣管制站，兩口岸的客流亦會非常繁忙，預計復活節假期間每日平均分別約有19.2萬及15萬人次出入境。

入境處已減少前線人員休假，將按情況調配人手加開檢查櫃及通道，以疏導人流及車流，並會增派保安協助維持旅客過關秩序。

入境處流動應用程式顯示過關輪候時間

另外，入境處、警務處、海關和港鐵會在羅湖管制站成立聯合指揮中心；並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況，在有需要時採取分流措施，確保過關人流暢順。

有意出遊的市民，若想減省排隊時間，可到入境處網頁www.immd.gov.hk，查看各邊境管制站的繁忙時間；又或透過「入境處流動應用程式」，隨時查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況來計劃行程。

【遊日注意】日本4月22日起嚴格執法　旅客攜肉類製品不申報受罰
雷暴警告、強烈季候風信號同生效　天文台料復活節假驟雨中過
【4月開倉優惠】復活節開倉4大特賣場　名牌運動用品、童裝、潮鞋
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。