【4月開倉優惠】復活節開倉4大特賣場　名牌運動用品、童裝、潮鞋

下星期便是復活節假期，不少品牌正舉行開倉特價清貨活動，波鞋、戶外用品外，還有春夏卡通童裝、首飾、香水等等，部分貨品更低至2折！以下精選4間復活節特賣場開倉優惠，大家睇定心水貨品，趁低吸納，一於買個痛快！

01. 復活節開倉 $1搶購Dyson風筒 其餘貨品最少一三折起

E-Max WearHouse出名多名牌，今次商場的復活節市集舉行開倉，共有十個品牌參與展銷，多款時尚運動、鞋履、飾品特價低至兩折！其中特價貨品有Dr. Martens、The North Face、New Balance、Guess、Free Running、Timberland、Hallmark、Nautica、Palladium及Royal Sporting House等等，種類甚多！

全場最震撼相信是$1搶人氣商品，包括Dyson風筒、任天堂SWITCH及Apple AirPods！如果想搶$1筍貨，顧客只須憑2張不同商戶、各滿$200元的電子消費單據 （只接受4月18至21日期間的消費單據，電子消費只限信用卡、易辦事及八達通），並且在4月21日（星期日）2pm 起到九展地下中央廣場參加搶購，數量有限，先到先得，換完即止。

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「一蚊筍貨搶不停」禮遇，最瘋狂一定係以$1搶購這部 Dyson Supersonic風筒！（零售價：$3,380），數量只得1件！

另一款$1搶購貨品是Apple AirPods（零售價：$1,299），數量亦只得1件！）

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E-Max WearHouse九展名店倉－復活節開倉尋寶季「折」感謝週 地址：九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心 開倉日期：4月18至23日 營業時間：10am-10pm

02. BABiBOO春夏童裝低至 2 折！

近日氣溫高達30度，家長們若想替小朋友換季，有好消息！童裝BABiBOO正舉行夏天開倉減價，全場貨品低至2折，當中小童上衣、裙仔、褲仔、連身衣、鞋類、手袋、公仔只售$60，而女生最喜愛的公主裙亦只售$120。除此之外，品牌加碼推額外優惠，包括買4送1、買6送2及買8送3，家長們不妨提早掃貨換季！

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上身加菲貓衛衣原價$269、加菲貓長褲$299。（圖片來源：Babiboo）

BABiBOO 地址：葵涌大連排道樂聲工業中心15樓B室 開倉日期：4月10日-16日 營業時間：11am-7pm *只收現金，請自備購物袋

03.戶外用品、波鞋、風褸、背囊​低至2折 最平$20起！

夏天是戶外運動旺季，不少山友們已開始添置裝備。最近「APA Outdoor Shop」在黃竹坑店推出換季前盤點清貨！由4月12日至14日一連三日，特價貨品低至3折！其中最適合夏天運動的有NRS水上用品、Tribord潛水鞋等等，還有其他波鞋、風褸、頭燈、防曬帽、防曬用品等等，最適合喜愛outdoor活動的朋友，不妨到場慢慢揀。

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今次開倉減價最低2折起！ （圖片來源：APA Outdoor Shop）

APA Outdoor Shop 地址：黃竹坑黃竹坑道65號志昌行中心16樓A室 開倉日期：4月12-14日 營業時間：Mon-Fri 11am-7:30pm、Sat-Sun11am-6pm

04. 觀塘半價買名牌波鞋

觀塘一向都是開倉集中地，今次「Oh’ Mart 觀塘激安店」由4月13日開始、一連10日舉行波鞋開倉，名牌波鞋包括Nike、Adidas、Converse、Vans等等，款式新潮唔老土，百搭又極易襯衫，買多幾對都唔肉赤。

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這款NIKE大熱網球鞋，特價只售$399，每人限購一對。（圖片來源：Oh Mart HK 觀塘激安點）

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Oh Mart HK 觀塘激安點（固定實體店） 日期：4月13日至22日 營業時間：星期一至五 11am-8pm；星期六及日12nn-6pm 地址：觀塘美興工業大廈 B 座8樓B2室 備註：現場所有貨品不設退換，只收現金。

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