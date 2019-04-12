放寬海外醫生實習遭否決　劉允怡：料夠票暫緩　將記錄動議反對者

在本港醫生人手嚴重緊張、急需增加人手之際，醫委會上周卻否決四個放寬海外專科醫生實習期的方案，引起公眾嘩然。醫委會主席劉允怡提出下月開會重議，他今日（12日）表明，首項程序將是表決是否暫緩執行上次會議決定，若哪位委員提出反對暫緩，醫委員將會將記錄在案，而他有信心得到足夠票數暫緩。 另外，劉允怡認為，今次事件涉及公眾利益，投票的委員應該對社會負責，強調應採用明票方式，而非上次的暗票進行投票。

醫委會主席劉允怡指，已經接觸大部分的委員。（資料圖片）

醫委會上周否決暫緩海外專科醫生半年實習期的提議，由於會議常規規定6個月內不得再就此表決，故醫委會要先通過暫緩上次會議的決定。劉允怡今日表示，曾經就此事聯絡過大部分的委員：「不是每一個都接觸過，但我們要解開死結」，但有信心取得三分二的委員支持暫緩的決定。

專業自主與大眾利益應取平衡

劉允怡又表明，若任何委員在會上提對反對暫緩，醫委會會記錄在案：「指明是哪個委會提出反對暫緩建議，我們才再投票。」他續指，即使成功暫緩方案，仍有多項程序要走，包括討論是否重啟有關討論、是否有新方案要討論，以至改善表決程序等。而主張投明票的他強調，豁免海外專科醫生實習的方案受到大眾的關注，認為所有委員應該就自己的投票負責任。而現有的四個方案，他指無論內容或投票方式都可修改。

對於有立法會議員批評，部分醫生以專業自主凌駕於大眾利益以上，建議收回醫委會的權力。劉允怡回應指，專業自主與大眾利益是應該取得平衡，若立法會不滿意現時醫委會享有的權力，絕對可以取回：「立法取回權力是很容易的事」。