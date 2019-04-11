【醫生偷拍狂】25歲仔從醫路凍過水　港大醫委會或阻正式註冊

港大畢業的男實習醫生涉嫌偷拍男病人及男護士裸照，已警方以遊蕩罪拘捕，現正保釋候查。醫管局已暫佔停其所有與病人接觸的臨床職務。涉事男實醫生是否會面臨檢控仍是未知之數，但已為其從醫之路蒙上陰影，日後是否能成為香港正式冊醫生，須由其畢業的醫學院及香港醫務委員會作把關。

涉案人去年畢業於港大醫學院 一年實習後可註冊成醫生

涉案男實習醫生姓林，現年25歲，去年畢業於香港大學李嘉誠醫學院，原本完成12個月的醫院實習，便可申請成為正式註冊醫生，但涉及偷拍男病人事件，可能阻礙他成為醫生。醫委會成員、醫學會副會長林哲玄表示，醫科生完成六年醫學院學位課程後，須完成一年的駐院醫務人員實習，實習期間由4階段的部門主管進行評核，並將評核交予大學，大學署簽完成實習的證明書。實習醫生正式註冊時，須要交代過往是否有刑事或紀律上的問題，並遞交大學簽發的實習證明書，醫委會再考慮申請人是否可以成為正式註冊醫生。

涉事醫生在瑪麗醫院偷拍男護士被捕。（余睿菁攝）

港大醫學院發實習證明未必然 內部調查報告或交醫委會

港大醫學院是涉案實習醫生能否正式註冊醫生的第一道關卡。林哲玄指，即使事件未在法庭定罪，大學仍可能會考慮有偷拍行為，簽發實習證明並非必然。雖然實習地點在醫院，但是否通過實習是由大學簽發證明書，大學有機制就醫科生在讀書或實際期間有違規事項，進行內部調查，可能進行處分甚至取消學籍。他估計，按偷拍事件目前未正式落案起訴，大學即使通過其實習，但調查報告仍會呈交醫委會，「呢啲醜人醫委會成日都做」。

醫委會再把關 考慮申請人行為是否適合行醫

大學內部調查後，由醫委會再把關。林哲玄指，醫委員會參考申請人自行提供資料、大學研訊資料及法庭提供的文件，例如部份證供顯示涉事人的行為對行醫造成影響，考慮申請人是否適合做醫生，但關鍵在於證據是否呈交醫委會。

（余睿菁攝）

醫委會業外委員、病人政策連線主席、律師林志釉表示，醫生涉及刑事案件被定罪，須向醫委員作報告，醫委員按機制作懲處。他認為，偷拍事件嚴重，如罪名成立，涉事人是否能繼續在醫院工作亦存疑。由於罪名不成立可能是技術問題，例如證人未有出庭，或有疑點而脫罪，但現有的證據，例如實習醫生的招認等仍可以研訊參考。

西醫湯勇文脫非禮罪 仍遭醫委會永久停牌

過往亦有涉風化案醫生刑事檢控脫罪，但遭永久停牌。西醫湯勇文於2007年至2008年間，涉偷拍6名女病人胸部及下體，又以檢查為由觸摸女病人的乳房、以手指插下體，2012年被裁定非禮罪脫，但同年被醫委會判處永久停牌，且不可申請復牌，時任醫委會主席麥列菲菲指，這是醫委會史上最嚴重的裁決。

涉事實習醫生曾在明愛醫院偷拍男病人的性器官。（林振華攝）

根據《醫生註冊條例》第8條及第14條，申請成為香港正式註冊醫生，須獲香港大學或香港中文大學醫學院頒授內科及外科學位，並根據《醫生註冊條例》第9條，在認可的醫院以駐院醫務人員身分受僱不少於12個月而取得經驗證明書，須由醫務委員會經適當的研訊後信納申請人，申請人如曾在香港或其他地方被裁定犯任何可判處監禁的罪行；犯了專業方面的失當行為；或不具良好品格，則可命令不將該申請人的姓名列入普通科醫生名冊內。