【黃牛黨】演出業界反對調高公開票比例至三成：改制影響萬人生計

黃牛黨炒高票價令樂迷怨聲載道。康文署提出由7月起將紅館及伊館等政府場地舉辦的演唱會活動，公開發售票比例由兩成增至三成，以遏止黃牛黨現象。演出業界主席陳淑芬表示，業界始終有積極採取措施打擊黃牛，認為政府增加公開發售比例新措施是，將黃牛黨問題轉嫁給業界，無助於改善情況，更憂心業界生計受打擊。

演出業界主席陳淑芬表示政府新措施是將黃牛黨問題轉嫁給業界。（梁鵬威攝）

演出業界主席陳淑芬表示，業界過去一年為了打擊黃牛黨採取了多項措施，包括去信二手炒價網站，實行延後取票核實信用卡信息，取消門市銷售等，亦向立法會提出多項建議。其中取消門市採取信用卡購票的措施，也令到業界及消費者承擔更多代價。然而目前立法尚不完善無阻嚇作用，她指黃牛黨仍可以用搶票程式、炒賣確認電郵等，因此修改公開發售票比例實則無助於解決黃牛問題，只會令炒風依然炙熱。

演出業界副主席許冰心（中）表示，業界曾一直有自主提高公開發售門票比例，但政府此次規管缺乏彈性。 (梁鵬威攝)

演出業界副主席：過往主動提升公開發售票至三四成

演出業有上萬名員工，業界亦擔心措施實施後，會影響他們的生計和將來。演出業界副主席許冰心表示，業界過往一直沒有將公開發售比例「攞到盡」，經常自己主動提升至三成至四成，批政府此次硬性規定將比例提升，做法缺乏彈性。

許亦表示，香港的演唱會可以炒賣黃牛已經是公開的秘密，希望政府立法解決問題。當問及為何不採用實名制等方式遏止黃牛，她認為措施成本較大，引述去年久石讓1,000人音樂會曾試行過，但公眾需要提前兩個小時到場以檢查身份證，並不方便，同時亦擔心隱私問題。

許表示業界亦擔心政府之後會進一步加大公開發售門票的比例，「六比四、五五比都有可能」，將會影響業界萬名從業員生計。她希望維持「八二比」，認為內部認購不是黃牛票的根源，向來都是給贊助商、歌迷會等等；強調「八二比」只是上限，業界未曾有濫用。

法會議員馬逢國表示，政府曾稱將用五個財政年度升級售票系統，他覺得資源若到位，則無需這麼長時間。（梁鵬威攝）

業界因此提出三項方法，包括要求政府堵塞法律漏洞、提出清晰立法時間表，盡快升級提升售票系統，另外希望政府加強公眾教育。

立法會議員馬逢國表示，政府早前稱將在未來五個財政年度內，開發提升售票系統，他曾質疑五年時間太長，相信資源若是到位，程式開發並不需要如此長時間。