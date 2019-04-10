【麻疹爆發】出疹患者伊院求醫9小時無隔離　友人親述為何不敢坐

本港麻疹個案至今錄得65宗個案，創11年高峰。衞生防護中心昨日（9日）公布一宗新增個案，23歲女子在4月5日出疹及發燒，並在4月6日到伊利沙伯醫院留診，患者在4月6日下午4時44分到伊利沙伯醫院急症室，至翌日凌晨2時才離開醫院，在醫院逗留9小時，沒有獲安排隔離。當日陪同她求診、同時亦為家居接觸者之一的丁小姐反問：「呢個病喺咪唔嚴重到可以當係普通病處理？」 患者及丁小姐一直有留意麻疹新聞，所以當她們見患者臉上出現紅點，已經估計她感染麻疹，並做足安全措施，包括配戴口罩及勤洗手。丁小姐表示理解急症室輪候時間長，但質疑醫院未有安排懷疑染傳染病的患者隔離，有可能傳染給急症室內其他人。她們自己都有驚覺性，在急症室看到一個空位都不敢坐，因為旁邊坐着的男子正手抱一名嬰兒，擔心傳染給嬰兒，所以寧站也不坐。

丁小姐在網上親述與感染麻疹的朋友到伊利沙伯醫院求醫的過程。（資料圖片）

求診當日，分流站個醫生，真係hea到嘔。我個朋友除左個口罩畀佢睇啲疹，我哋話疑似麻疹，佢就好似好怕死咁，然後叫我朋友快啲戴返個口罩，唔好傳染畀人。 丁小姐網上分享求診經歷

丁小姐在網上親述當日她和妹妹，陪同感染麻疹的23歲朋友的求醫經過。

被列為次緊急病人 無被要求到隔離區候診

她們在4月6日下午到伊利沙伯醫院急症室求醫，在分流站已表明患者正發燒及臉上有紅疹，而護士為她量體溫及血壓，編她為次緊急病人，並著她到美好診所（給次緊急和非緊急的病人輪候及診治的地方）輪候，期間沒有醫護人員要求他們到隔離區。

但一直至晚上11時30分仍未獲診治，由於美好診所將於半小時後關閉，丁小姐遂和患者返回急症室等候。惟急症室候診病人眾多，患者即使身體十分不適亦不敢隨意坐下，擔心把病傳染他人，「周圍都係老人家同小朋友，點坐埋去？」

我哋見到唯一一個空位，但隔離個男人抱住個BB，咁我哋都驚會傳染畀小朋友，於是個朋友就無坐過去啦（之後好耐終於等到有位）。 丁小姐網上分享求診經歷

到約凌晨0時，患者到診治室見醫生，醫生先為她確定臉上紅疹並非因敏感所致，再抽取口腔分泌物用作化驗麻疹，並着患者必須自我在家中隔離。其後，病人仍需急症室等候，丁小姐向護士查詢時，護士指正等待X光報告，「但我哋從來都無照X光，又何來的報告？」

最終她們完成所有檢查後，已是翌日凌晨2時。丁小姐坦言十分理解醫院繁忙，但對於醫院處理麻疹的方法則表示十分無奈，「如果啲人無醫學常識，有可能喺醫院傳染畀抵抗力弱嘅病人，點解安排係咁樣？」

我覺得我朋友有麻疹唔會死，亦都唔係最緊急危殆嘅病，但醫院大部份係病咗嘅老人家同小朋友，佢哋喺度行嚟行去，去洗手間、用洗水盆，唔好彩傳染到畀其他人，真係無問題咩？ 丁小姐網上分享求診經歷

就醫院未有隔離麻疹病人，香港社區組織協會幹事彭鴻昌認為，雖然麻疹的病情不嚴重，市民毋須驚慌，但他認為醫院應作適度隔離，避免疫情擴散，不應掉以輕心。他又指，醫管局應提升感染控制措施，避免患者在求醫期間接觸到高危人士。

立法會議員陳凱欣早前印製了有關麻疹的單張到社區派發。（資料圖片／鄭翠碧攝） 陳凱欣：醫管局應提醒急症室提高警覺 立法會議員陳凱欣表示，該名女病人在醫院逗留期間，有可能把病毒傳染給其他病人，包括高危病人，情況令人關注。她認為醫管局有責任再次提醒急症室提高警覺，因為麻疹潛伏期長達7至21天，專家亦多次提醒麻疹初期病症和流感相似，未必有紅疹，但這階段已有很高的傳播性。此外，她又指出醫院應留意現有發燒隔離區是否足夠，若位置不足，如何可隔離發燒病人。 陳凱欣亦質疑有患者沒有外遊紀錄、沒有到過機場、亦沒有到過瑪嘉烈醫院，是否出現新的社區源頭，擔心未來感染個案會繼續上升。

公立醫院以甚麼準則安排患者到負氣壓診症室？

醫管局回覆稱，麻疹病人一般初期的病徵並不明顯，例如發燒、咳嗽等，與其他病毒感染情況相似，直至病人出現紅疹，才能明確顯示病人感染麻疹。病人前往急症室求診並完成登記後，會由分流站的護士根據其病歷、臨床徴狀及遵行「FTOCC」監察準則，即查詢病人是否有發燒、曾外遊、職業資料、接觸記錄及出現感染群組。如求診出現麻疹病徴、有接觸麻疹病人及旅遊史，病人會立即被安排到負氣壓診症室接受進一步檢查，然後轉送隔離病房抽取樣本化驗。

衞生署公布患者求診前一日已發燒出疹

根據衞生防護中心公布資料顯示，23歲患者在求診前一日已經發燒及出紅疹。瑪嘉烈醫院急症科部門主管史有毅早前曾向記者表示，發燒的患者會被隔離在隔離區，一旦發現患者身上有紅疹，會把患者安排到負氣壓診症室接受進一步檢查。但根據23歲患者友人丁小姐描述，在伊利沙伯醫院期間未被要求隔離，患者身上有明顯紅疹，亦未被安排到負氣壓診症室接受進一步檢查。

有患者在發燒且出疹後，到伊利沙伯醫院求醫，未被隔離。（示意圖／視覺中國）

患者母親患血癌 搬到友人家暫住 同住者醫學監察是甚麼？



丁小姐又指，從新聞報道才得知自己被「醫學監察」，直言「覺得好好笑」因為衞生防護中心僅於昨日及前日（8日）致電，分別告知患者確診麻疹及確認其家居接觸者，但事實上患者得知確診後，避免傳染家中患血癌的母親，才到她的家中暫住，而衞生防護中心公布的家居接觸者亦只有患者的女性朋友、女性朋友的兄長、姐姐及母親，未有提及患者家中的母親，未知患者在確診前4天，亦即傳染期是否有接觸家人。

衞生防護中心回覆指，醫學監察是一項公共衞生措施，用於監察曾暴露於某疾病的人士，以盡早確定他們是否受到感染及採取相應措施。 家居隔離方面，醫護人員會根據病人的臨床情況作出適當建議。