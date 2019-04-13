整體罪案率創新低　李家超：比其他城市好　市民外遊感受到

警察學院今日（16日）舉行結業會操典禮，保安局局長李家超出席檢閱儀式致辭時表示，香港治安維持平穩，成為世界上最安全的城市之一，有賴警隊3萬位同事除暴安良。他又引述，本港去年整體罪案數字錄得5萬4千多宗，較前年下跌百分之3，屬45年最低；以每10萬人口計的罪案率亦較去年下跌百分之4，為49年以來最低。他指，本港治安情況相比其他大城市好得多，「相信好多市民喺外地旅行同工作都會感受到。」

李家超表示，香港治安維持平穩，成為世界上最安全的城市之一，有賴警隊3萬位同事除暴安良。（梁鵬威攝）

李家超在致辭時又指，全球恐怖主義日益複雜，雖然本港治安良好，面對恐襲風險屬中度，無具體情報顯示香港或成恐襲目標，但必須要強化反恐能力及準備，去年成立跨部門反恐專責小組，成員來自六個紀律部隊，負責監察反恐形勢及檢討相關工作。

李又憶述40多年前的學堂受訓回憶，稱警隊訓練充滿挑戰，紀律嚴格及高要求，但與同袍互相扶持，「係人生一段唔會忘記、值得我哋回憶嘅美好回憶。」他又指，警隊生涯曾參與難忘的案件，包括迷暈黨案、徐步高案及殺人案等，形容警隊工作是一份使命，期望學員畢業後，竭誠為政府效力，維護本港法律，以不徇私態度行使職權。

警察學院今日舉行結業會操典禮，一眾學警在操場步操期間，有人手槍跌出彈甲，發出聲響，引起對面較前排的警官及觀眾注意。（梁鵬威攝）