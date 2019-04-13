海外醫生親述公院執業經歷　認豁免實習具爭議　冀更多醫生來港

豁免海外專科醫生實習一事近日鬧得沸沸揚揚，有從英國回流的海外醫生今日（13日）就於電台節目上親述在急症室點滴，比較與外國的不同。他承認豁免海外醫生的實習期是一個頗有爭議的議題，但深信醫委會將會有正確、公平的決定。他希望將來有經驗的海外醫生來港執業，而他亦樂意繼續留在公立醫院工作。

醫務委員會下月8日將再度討論有關豁免海外醫生在港實習的安排。（資料圖片）

沙田威爾斯親王醫院急症室做醫生陳達晉2014年從英國回港後，就到公立醫院執業，他指香港病人多，醫護人員少，所以工作節奏較快和緊張，但英國生活節奏比較悠閒，因此初時並不習慣。但經過同事協助，很快適應，一年後，他更有機會參加急症專科學院培訓，成為高級受訓成員之一。

陳續指，公立醫院前線醫護人員正在面對人手不足和頗惡劣的工作環境。對於醫委員早前會否決豁免海外醫生實習期，他承認這是一個頗有爭議的議題，而自從2011年香港確立有限度註冊醫生的制度以來，過程確實漫長，從建議引入海外醫生解決人手不足，直到招聘全屬專科醫生，已經邁進了很大步。

醫委會將於下月再討論豁免實習期的建議，他深信醫委會將會有正確又公平的決定。而他亦希望將來可以看到更多有經驗的海外醫生，和他一起並肩作戰。他相信公立醫院人手短缺的問題，將來會改善，他亦會繼續留在公立醫院工作。