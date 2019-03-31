【明日大嶼】批政府不接納中性質疑　夏志誠籲政府應心存謙卑

特首林鄭月娥於去年《施政報告》提出「明日大嶼願景」，預計耗資6240億元，合共建造1000公頃人工島，連接屯門沿海地帶、北大嶼山等地區，最快2032年可供70至110萬人口入住，引起社會爭議。 香港天主教正義和平委員會今日（31日）舉行論壇，中原集團主席施永青、土地正義聯盟立法會議員朱凱廸，及天主教香港教區輔理主教夏志誠獲邀出席。夏志誠批評政府未有諮詢便強推計劃，忽略社會意見；施永青指應同時考慮填海在內等各種土地選項，又建議分拆專為港人置業的市場；朱凱廸則預料議會將會通過明日大嶼計劃。

香港天主教正義和平委員會舉行「明日大嶼」論壇，中原集團主席施永青（左二）、土地正義聯盟立法會議員朱凱廸（左一），及天主教香港教區輔理主教夏志誠（右一）獲邀出席。（洪嘉徽攝）

郵輪碼頭等未達預期 夏志誠籲政府應存謙卑

夏志誠指，按照上下補助原則，社會應強調下層的個人參與，避免權力過度集中，惟先決條件是要有資訊共享。夏志誠批評，政府「開局」便宣稱「明日大嶼」是未來的工作重點，開宗明義以行政主導的姿態宣布計劃，未有給予市民參與的機會，以致引起社會不滿，「在現時民運低潮的情況下，仍能號召5800人上街，對政府好不利」。他認為政府應該心存量度及謙卑，接納中性的質疑為發展的助力而非阻力。

夏志誠又直言，政府多年來推行多個發展項目如啟德郵輪碼頭、邊境商業城等，但最終成果均未達政府預期，認為「明日大嶼」的發展橫跨數十年，政府不應對結果過於「老定」，非所有建設能按規劃發展。

施永青（右）指，解決供應不足應該是政府的首要目標，因為以港人的技能及勤奮程度，理應享有更舒適的生活環境。（洪嘉徽攝）

建議分設2市場 施永青批城市規劃差

施永青直言若純粹就填海而論，會持反對態度，除了對環境造成影響外，一次過供應大量土地難以控制價格，不符合房地產商的權益。惟提及「明日大嶼」，施永青稱不排除有填海的需要，因為房屋問題極為複雜，多種因素需一併考慮。施永青批評，過往的城市規劃失誤，缺乏照顧市民的住屋需要；過往政府過度依賴土地作為財政收入，不敢供應太多土地以免地價下跌影響收入；香港作為自由港，樓價易受外來資金影響等各種因素，造成今日的房屋問題。

施永青續指，解決供應不足應該是政府的首要目標，因為以港人的技能及勤奮程度，理應享有更舒適的生活環境。他提出分設2個市場，一個為港人而設，一個為外來投資者而設，政府以限制售價及銷售對象的手法，確保每名港人一生中可購置到一個上車盤，在住屋上有基本保障，令經濟及民生兩者並存。

朱凱廸批評，土地專責小組的諮詢「越諮越糊塗」，因考慮到市民希望更寬敞的生活環境、沒有計算到需要更多的安老及醫療設施、未包括香港需要建立的土地儲備等理由，推翻了早前「2030+」中香港尚欠1200公頃土地發展的預測，但未有提供最新的土地需求估算數字。（洪嘉徽攝）

朱凱迪：預咗會過 希望政府完善計劃

朱凱廸重申，「明日大嶼」雖預計耗資6000多億元，但計算通脹在內的話隨時會超過1萬億元開支。他又指政府希望社會問「東大嶼是否可行」，但其實計劃一定做得到，故應問的是「東大嶼是否最佳選項」。朱凱廸批評，土地專責小組的諮詢「越諮越糊塗」，因考慮到市民希望更寬敞的生活環境、沒有計算到需要更多的安老及醫療設施、未包括香港需要建立的土地儲備等理由，推翻了早前「2030+」中香港尚欠1200公頃土地發展的預測，但未有提供最新的土地需求估算數字。

朱凱廸坦言，議會中大多數的聲音支持「明日大嶼」，故「預咗會（通）過」，但仍希望能為計劃增加幾項條件：1）更新土地需求面積、類型及需要時間；2）與其他土地選項比較，解答為何東大嶼是最好的選擇；3）公布計劃打算離岸填海或近岸填海及選址；4）計算社會投資報酬；5）公開已經完成的交通影響評估。

朱凱廸又強調，按政府統計，單位數目比住戶數目增長較快，顯示住屋分配不均，若此問題並不解決，即使東大嶼落成，尚有人或要居於劏房。