【明日大嶼】謝偉銓：政府應考慮人口結構　在公私營住宅取平衡

政府初步估算「明日大嶼」的填海及基建成本約6240億元，並向立法會申請5.5億元的研究撥款。立法會建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓出席電台節目時表示，就「明日大嶼」的發展，政府應該為不同年齡人士提供可持續發展的環境，作為香港和大灣區的雙門戶，同時他認為政府應考慮未來人口結構，於公共和私人住宅之間取得適當平衡，提供相應的就業機會。

政府早前公布「明日大嶼」填海及基建工程造價初步估算，預料花費超過六千6000億元。（資料圖片）

謝偉銓在港台節目《給香港的信》中表示，「明日大嶼」未能直接解決土地和房屋的短缺問題，他指應該政府應雙管齊下，建造更多過渡性房屋，同時要有進一步規劃。謝偉銓提到，「明日大嶼」的發展面對未來的機遇，限制和挑戰，他希望能為不同年齡的人士提供可持續發展及綠色環境，如政府所想，明日大嶼發展應該作為香港和大灣區的雙門戶。

在「明日大嶼」的發展中，他認為政府應考慮未來人口結構，於公私營住宅之間取得適當平衡，並提供相應的就業機會，同時要提供足夠的社區和福利設施。他認為除了政府的發展外，亦需私營機構的參與，令社區變得更強大，強調年輕專業界別人士的聲音應獲聽見。

除此之外，謝偉銓認為保護沿海生態與未來發展之間亦需取得平衡，故建議要對動植物進行徹底的生態調查，同時應盡可能使用海濱，以創造一個以人為本的優質環境。