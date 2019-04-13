畢業女督察撐逃犯條例修訂堵漏洞　「銀笛」男警：對法例保持中立

警察學院今日（13日）舉行結業禮。見習督察余曉妍獲頒施禮榮盾及榮譽警棍，她認為，政府必須修訂《逃犯條例》，以堵塞法例漏洞；另一位獲頒薛富盃、銀笛的警員吳克巍就表示，自己非專業法律界人士，未有能力評價修例，強調自己只是執法者，「對法例保持中立。」

見習督察余曉妍支持政府修訂《逃犯條例》，認為有助堵塞現行法例漏洞。（胡家欣攝）

22歲的見習督察余曉妍，在香港大學修讀工商管理學時已任職輔警，畢業後即投考警隊。她指，由於深受當警察的父親影響，認為這份工作充滿使命感，故希望加入警隊實踐夢想。

修訂逃犯條例 確保犯人盡快受審

港府提出修訂《逃犯條例》引起爭議，余曉妍表示支持修訂，認為可以堵塞法例漏洞。余舉例，港男陳同佳在台灣殺人案，由於兩地長期無移交逃犯協定，令到犯人無法移交到台灣接受公平審訊和懲罰。

不過有法律界人士認為毋須修例亦可處理台灣命案，例如兩地針對案件簽訂移交協議。余則指，每次修訂需時長，難以確保犯人盡快獲得審訊，不能夠平息公眾疑慮，「修例係必須、應該做嘅事。」

警員吳克巍則不願評論《逃犯條例》修訂，強調警察是法律執行者，對法例立場抱持中立態度。（胡家欣攝）

學警：對法例保持中立

至於另一名畢業警員吳克巍就表示，自己非專業法律界人士，未有能力評價修例，但認為社會各方有不同意見，難以判定對錯，「唔可以話邊一邊啱，邊一邊錯，每個人有自己道理。」

《逃犯條例》修訂草案剔除9項商業罪行，被質疑偏袒商界，對市民造成不公。吳則強調自己只是執法者，只會跟從最後方案執行，「對法例保持中立。」

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有感同袍犯罪傷害警隊形象 強調個案屬冰山一角

警員犯罪率近年有上升趨勢，例如軍裝警向女模特兒「抄牌」、警司被指私用安全屋等。余曉妍認為，個案對警隊形象有一定傷害，但認為團隊會致力改善，相信未來做得更加好。她指自己亦會以身作則，做好榜樣，在工作上將會提醒身邊同事時刻守法，取得市民信任，以助日常執法。

吳克巍就表示，對同袍「唔小心做錯嘢或者犯事」感到痛心，但相信個案屬冰山一角，警隊亦有能力改善。吳指，畢業後會謹記教官教誨，前車之鑑，須時刻秉持專業操守 ，「唔會因為歲月，而忘記初衷。」而兩人均認為近年警民關係良好，或有所改善。

至於對「佔中九子案」的看法，兩人均指，尊重法庭任何裁決。余認為，市民有言論及集結自由，但在享受有關權利的同時，亦需要負擔守法義務，為自己的行為負責。她表示，相信警務人員處理公眾集會時，會平衡各方利益同權利。