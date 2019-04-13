法國遊客質疑港府迫旅客吸傳統煙　陳沛然指修例拉倒吸煙率或回升

政府擬修訂法例，禁止入口和銷售電子煙及其他新型吸煙產品。針對修例的《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會今（13日）中午繼續舉行公聽會，超過一百位團體代表及市民發言。 公聽會第二節繼續有家長、報販、煙民反對修訂，當中一名來自法國的旅客更表示未能購買加熱煙，質疑政府是有意迫旅客轉食傳統香煙。 會上至少3名議員表示支持政府修訂，陳沛然更稱在流感高峰期醫院最多的是肺病患者，又稱如果修訂案被拉倒，吸煙率恐怕回升。

便利店老闆蕭燕妃表示，自加熱煙的出現，生意就愈來愈差。（立法會網頁截圖）

公聽會的第二節繼續有報販、零售業界反對全禁電子煙。在港島經營便利店的蕭燕妃表示，過去一直有售賣傳統香煙，但自加熱煙的出現，生意就愈來愈差。她提到當初特首林鄭月娥稱要立法規管加熱煙，以為政府體諒民情，可讓報販售賣產品，怎料政府是全禁電子煙及加熱煙。她希望政府可以「伸出同情之手」，讓商戶可以正途在店內售賣。

會上亦有家長對修訂表示反對，兩子之母且非吸煙者黃愛琪稱，強行禁止電子煙及加熱煙出售會導致黑市情況更嚴重，而青少年亦總會有方法可以購買到產品；加上不被監管的煙草產品內物質來歷不明，擔心造成的傷害及危險比起不監管更嚴重。她認為教導子女吸煙對身體有害是家長責任，重申政府應監管而非全禁有關產品。

法國人Bernard稱幸好之後會前往越南，希望在當地可以購買到加熱煙。（立法會網頁截圖） 在亞洲旅居、自小吸煙的76歲法國人出席公聽會，稱上周由巴黎來港時打算在免稅店購買加熱煙抵港，但被職員阻止。他當時以為可以在香港購買加熱煙，但原來並不能。他質疑香港政府是否想吸食電子煙或加熱煙的外國旅客，因為香港的政策而轉回吸食傳統煙草產品。

在會上不少立法會議員明言支持政府修訂，包括何君堯、醫學界陳沛然及工黨張超雄。當中陳沛然回應醫療負荷及吸煙的關係。他指在流感高峰期，醫院最多的並非流感病患，而是肺病病患。他指不少煙民因吸煙導致出現肺病、呼吸有困難，因而在冬季需要出入醫院。

陳沛然指如果修訂被拉倒，吸煙率將不會再跌，而會回升。（立法會網頁截圖）

陳沛然又指如果修訂被拉倒，吸煙率將不會再跌，而會回升，是非常不理想的狀況。他又提到煙草產品的出現是導致吸煙者吸煙的重要影響因素，又認為有議員一方面要求做好基層醫療，一方面反對全面禁煙，對此感到無法理解。

反對修訂的自由黨立法會議員邵家輝就回應指，本來亦相信醫生，但自醫委會反對海外醫生豁免實習的方案後，「相信全香港市民都對醫生有好大懷疑。」他又指，如果政府打算全面禁煙，「到時唔止300人嚟，3萬人都嚟緊！」