羅致光冀青年落力參與義務工作　體驗無價的滿足感

「香港傑出青年義工計劃」將於5月16日截止參選，勞福局局長羅致光藉以談及自己年輕時的義工回憶，指45年前暑假，他在馬灣義務幫助村民興建一條石屎路徑，事件至今仍歷歷在目；他指「施比受更有福」，希望有更多年輕人參加義工行列，體驗一下幫助別人的滿足感。

羅致光指，40多年前做義工的經驗雖然艱苦，但至今仍津津樂道。(勞福局局長網誌圖片)

羅致光指，在他老朋友的群組中，有人上傳了兩張是45年前暑假，他在馬灣義務幫助村民興建一條石屎路徑的照片；他憶述指，對一班年輕人來說，大熱天時擔當如此勞動工作，確是一生難忘的經驗。

然而，現時回想無論在馬灣建石屎路的艱苦，抑或在將軍澳靈實醫院斜坡上剪草遇上青竹蛇，又或是在元朗一間安老院「油灰水」，「對我來說仍是歷歷在目。年輕時的義工回憶，將會伴隨我一生。」

他指，義務工作雖然沒有金錢上的酬勞，但當見到受助人的笑容時，那份滿足感就是無價的回報；所以希望更多青年落力參與義務工作，發掘難忘故事，感染更多朋輩在日常生活中發揮互助互愛的精神。

而社署自2000年起推行「香港傑出青年義工計劃」，每年會選出約20位年齡介乎16至24歲、積極服務社會的青年義工，肯定他們對社會的承擔和貢獻，深信透過表揚傑出青年義工和分享他們的故事點滴，可以啟發更多年輕人及市民，投身義務工作的行列。

羅致光希望有更多年輕人參加義工行列，體驗一下幫助別人的滿足感；同時透過義務工作發揮潛能，學習關愛和尊重他人，實踐服務社群的理想和正向的人格成長。