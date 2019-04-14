職工盟：兩成僱員每周工作逾55小時　惟十年薪金增長僅0.7%

尚有約半個月就到勞動節，職工盟今日﹙14日﹚公布2018年香港勞工狀況調查，顯示過去10年，人均生產總值實質增長逾兩成，但僱員薪金增長幅度每年僅0.7%，可以分享的成果微不足道。 另外，2018年約兩成僱員每周工時逾55小時，即每五個僱員，就有一人超長工時工作；職工盟呼籲，打工仔參與5月1日勞動節舉行的｢谷到爆｣勞動節遊行。

職工盟要求，政府應盡快實施集體談判權，提升勞方議價能力，合理地分享企業盈利及增加薪金。（黃偉倫攝）

職工盟表示，過去10年香港經濟錄得可觀的累計增幅，人均生產總值實質增長23%，平均每年增約2%，但中低層僱員所分享的成果卻微不足道，工資增幅在扣除通脹後，平均每年增長僅0.7%。

職工盟批評，政府迷信經濟增長可帶來｢滴漏效應｣，但現時勞資權力關係不平等，僱工及股東掠了大部分的企業利潤。

逾67萬僱員每周工時55小時或以上

工時方面，職工盟批長工時是｢打工仔的頭號殺手｣，按統計處數字，2018年逾67萬僱員每周工時55小時或以上，佔整體勞動人口兩成，即每5個僱員，就有一人超長工時。

保安每四人就有一人 每周工時逾72小時

職工盟指，現時超長工時重災區包括五大行業，當中保安每四人，就有一人每周工時逾72小時；飲食業近四成僱員每周工時逾60小時；陸路運輸每4人就有一人工作逾56小時；建造及零售業亦幾乎每6個僱員，就有一人工作逾56小時。

對於長工時的問題，職工盟批評，標準工時自上屆政府拖延至今，未見進展，政府仍然｢交白卷｣。

政府應盡快實施集體談判權 提升勞方議價能力

職工盟要求，政府應盡快實施集體談判權，提升勞方議價能力，合理地分享企業盈利及增加薪金。此外，政府又應提升最低工資水平，調升至時薪44元，並引入一年一檢；同時立法標準工時，每周44小時，令僱員可兼顧家庭生活。

職工盟又呼籲打工仔，參與5月1日舉行的｢谷到爆｣勞動節遊行，當日下午2時於維園足球場集合。