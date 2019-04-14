【丁權覆核案】梁福元稱若上訴失敗　不排除尋求人大釋法：快靚正

鄉議局新界傳統權益委員會主任梁福元今日（14日）出席電視節目時表示，鄉議局經內部商討及聽取法律意見後，很大機會就案件提出上訴，但未有確實時間。 他又稱，若最終在終審法院敗訴，鄉議局不排除會要求人大釋法，「人大釋法最快、靚、正，但香港尊重法治精神，可以經過法庭裁決，如果唔合理、違背當時《基本法》原意，人大都有責任、有權去釋法。」

梁福元稱人大釋法是最一錘定音的做法。（資料圖片）

高等法院本月初裁定「長洲覆核王」郭卓堅在丁權覆核案中的部份理據勝訴，包括以私人協約形式建丁屋、或換地建屋屬違憲，但在私人土地上建屋則合法。

鄉議局新界傳統權益委員會主任梁福元。（無綫電視截圖） 上訴理據：政策制定時三種方式均可建屋 鄉議局新界傳統權益委員會主任梁福元出席無綫節目《講清講楚》時表示，鄉議局很大機會就敗訴的二項提出上訴。他指出，法官可能不太清晰以協約或換地方式建屋，是源於丁屋權益衍生而來的輔助政策，照顧一至二成有丁權但無地的原居民需要。



他續稱丁屋政策於1972年制訂，比中英聯合聲明更早，「用呢3種方式建丁屋係持之已久，《基本法》第40條傳統傳益唔係淨係得一樣。」

↓圖解丁權覆核案來龍去脈↓

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被問到最終會否尋找人大釋法，他就指釋法是最一錘定音的做法，「人大釋法最快、靚、正，但香港尊重法治精神，可以經過法庭裁決，如果唔合理、違背當時《基本法》原意，人大都有責任、有權去釋法。」



他強調並非為個人利益，「如果村民係唔理性嘅，你睇今日嚟講，有好多新市鎮土地，都係來自村民貢獻出嚟，搞到佢哋自己都有住屋問題，大家都要理解佢哋嘅心情、權益一直受到剝削。」



二成原居民有丁、人無地



梁福元表示現時新界有丁、無地的原居民約佔整體二成。他認為丁屋政策已實施多年，丁屋政策應與時並進，例如考慮興建丁廈及提供免息貸款，解決原居民的住屋問題。至於是否應禁止丁廈轉售，他指出只要補地價便合法買賣，不應作出限制。