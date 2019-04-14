建築師學會率領逾80名中學生實地考察　建築師親身解釋舊區更新

香港建築師學會正進行為期七個月的「共建活力築蹟」活動，利用四個主題活動，提升社區對歷史古蹟保育活化建築知識。 學會昨日（13日）為主題活動之一的「伙同學共創」舉行起動日，當日有約18位建築師與同學見面，帶領他們走訪九龍城、土瓜灣及紅磡一帶，包括聖公會聖三一堂、樂善堂小學、牛棚藝術村、九龍城寨公園、石屋家園等，讓他們了解歷史建築的保育及活化利用。

「伙同學共創」是香港建築師學會「共建活力築蹟」的4個主題活動之一，由建築師專講和作為師友導航，讓中學生實地探討舊區更新。（香港建築師學會提供）

「伙同學共創」是香港建築師學會「共建活力築蹟」的4個主題活動之一，由建築師專講和作為師友導航，讓中學生實地探討舊區更新，了解歷史建築的保育及活化利用。

當日有超過80位、來自7間中學的學生參加活動，包括聖嘉勒女書院、顯理中學、滙基書院（東九龍）、聖公會聖匠中學、嘉諾撒聖方濟各書院、中華基督教青年會中學及聖若瑟書院。

同時，亦有18位建築師作為師友導航與同學見面，講解是次活動的目的，帶領同學一同走訪九龍城、土瓜灣及紅磡一帶，包括聖公會聖三一堂、樂善堂小學、牛棚藝術村、九龍城寨公園、石屋家園、啟德河、黃埔花園等進行導覽。