建築師學會與15個活化古蹟項目合作　帶市民遊古蹟、體驗傳統工藝

香港建築師學會將推行「共建活力築蹟」活動，於七個月內透過不同的行動，提升社區歷史古蹟保育活化建築知識。學會會與本地15 間成功保育活化的古蹟合作，藉此宣揚古蹟保育及活化的重要性，包括灣仔茂蘿街7號、藍屋建築群、銅鑼灣虎豹樂圃等，參加者不單可參觀古蹟，更能參加工作坊，體驗傳統建築工藝。

香港建築師學會將推行「共建活力築蹟」活動，於七個月內透過不同的行動，提升社區歷史古蹟保育活化建築知識。（香港建築師學會提供）

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香港建築師學會今年獲得保育歷史建築基金資助，於3月16 日至10月26日期間，推行「共建活力築蹟」活動。活動以各古蹟營運者代表、相關持份者、社區義工和市民大眾為對象，提倡加強古蹟保育及活化的建築知識，並讓公眾了解活化歷史建築所帶來的好處。

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體會傳統建築工藝

「共建活力築蹟」共有4個主題活動，包括「與都神共遊」、「隨匠師共藝」、「伙同學共創」以及「和則師共劃」，其中「與都神共遊」會在香港多處古蹟舉辦約 15 個建築導賞團，如茂蘿街7號，藍屋建築群等，導賞團由該項目的保育建築師所帶領，讓參加者了解保育的困難及意義。

至於「隨匠師共藝」，建築師伙拍古蹟維修工匠在歷史古蹟中進行 6 次的體驗工作坊包括門神製作、水磨石製作、瓦屋頂修復等，讓參加者體會到一些在本地歷史建築常見的傳統建築工藝。

香港建築師學會會長李國興建築師認為，歷史建築或舊區不應只作保育，也應加以活化，使之獲得「第二生命」，讓建築物與社會和市民生活融合，使更多大眾受益。