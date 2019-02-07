【豬年2019．煙花】5歲患血癌做化療　小戰士最愛這夜煙花燦爛

「嘭......嘭」數聲巨響之下，閃閃銀光擦過天際，照亮維港。象徵吉祥喜慶的煙花，每年農曆初二都會準時送上，不少人會一家大小到維港兩岸駐足觀看，但幸福非必然。今年6歲的伍頌恩，年紀少少已要與癌魔搏鬥，又因抵抗力弱不能前往人多地方，自患病後沒法跟家人歡度節日。昨日她與媽媽一同來到香港遊艇會的場地，終可一償在現場看煙花的心願。 攝影：鄧倩螢

對頌恩來說，今年的煙花，特別燦爛。(鄧倩螢攝)

年僅6歲的頌恩，看起來活潑開朗，但原來已與癌病對抗一年有多。去年開始她便時常發低燒，全身骨頭疼痛，被醫生確診患上急性淋巴白血病，那時她才剛到5歲。「確診咗之後，就係一連串密集式嘅化療，要落好重藥打亂晒佢啲造血次序。」頌恩媽媽指，服用化療藥物對一個小朋友而言實在辛苦，頌恩不時嘔吐、掉頭髮，亦因白血球指數被降至接近零的水平，她的抵抗力很弱，不時因受細菌感染而生病。

年僅6歲的頌恩，已與癌病對抗一年有多。(鄧倩螢攝)

「第二次抽骨髓時，佢背脊受感染，喺醫院住咗半年，我直情冇返過屋企。」頌恩媽媽指，當時她全天候在醫院照顧女兒的起居飲食，既心痛亦不忿：「家族歷史都冇試過，會諗點解突然自己小朋友會有癌症呢......有好多好多問號出現。」當冷靜下來後，她明白當刻並非「問問題」的時間，反而是要堅強起來，帶領女兒走過這段日子。

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經過一輪治療後，頌恩的病情總算受控制，去年九月終於可以重回校園。「當時校長又出門口迎接佢，大家都好緊張，等咗呢一日好耐！」媽媽指，現時每天上學都會做足安全措施，叮嚀女兒要定時洗手、抹枱，但即使如此，早前仍「中招」，惹上流感。



因為女兒患癌，亦令這個媽媽有所啟發，「以前我哋會好着重佢嘅學業，K2已經諗緊升小學。但經過今次，我哋發現其實人生好長，唔應該淨係push佢呢一刻。」

去年的全部節日都在醫院內渡過，令頌恩更加珍惜每一次的慶祝活動。 (鄧倩螢攝)

眾多節慶活動之中，「看煙花」最令頌恩念念不忘。(鄧倩螢攝)

為期兩年半的療程，現時頌恩和媽媽已走了近半，適逢農曆新年，節日的熱鬧氣氛亦令她們有所感觸，「其實我哋舊年所有節日，都係喺醫院入面過。中秋節、聖誕節、情人節、生日......全部都係。」為讓女兒感受節日氣氛，媽媽盡量給女兒安排不同活動：在中秋節自製月餅拿到醫院派給病友、在聖試節自製飾物。但頌恩最渴望的，其實是親眼看到「煙花」綻放，「佢3歲嘅時候，咁啱有個機會去迪士尼，嗰陣就喺(樂園內)大街上坐，期待煙花喺城堡盛放出嚟。」媽媽指，當時的熱鬧和震撼，令頌恩念念不忘，但因病後不能到人多場合，她一直都沒有機會再在現場觀看煙花。昨日她們終於在「唔使逼」的情況下，可以近距離觀賞煙花。被問及會否覺得頌恩比同齡小朋友失去了一些時間，媽媽這樣回答：

其實患病係一個安排、一個經歷，佢嘅經歷要同其他小朋好唔同，其他小朋友讀書一年一年升級，但上天要給她在5歲時患上呢個病，令佢更加堅強，咁我哋就陪佢一齊面對。