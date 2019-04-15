六合彩復活節金多寶「有路捉」？過去5次攪珠必見「雙雙對對」

六合彩復活節金多寶攪珠明晚（16日）舉行，該期攪珠將有6000萬元金多寶，香港賽馬會估計，頭獎基金有機會高達8000萬元，是這項金多寶頭獎最高紀錄。 復活節金多寶攪珠早在1992年起舉行，但由2014年起不復存在，而馬會資料顯示，該項金多寶最近5次攪珠，都會出現一個現象，便是每次皆有叠字號碼被攪出，合共6個叠字號碼，愛吼攤路者不妨對這些「雙雙對對」號碼多加留意。

每逢出現六合彩金多寶攪珠，都會吸引不少市民到投注站排隊買彩票。(資料圖片)

在過去5次攪珠中，22號出現了3次，其次為44號，出現了2次，而11號則在2013年與44號同時出現。4個叠字號碼中，33號原來過去10次也未曾出現，不知這個「冷門」號碼今年會否為幸運兒帶來中獎的契機？

另外，馬會指如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士，或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭、1886電話投注自動服務系統等，須於周三（17日）下午5時前致電馬會熱線1817登記（使用互動投注服務途徑的中獎者除外）。中獎人士如使用互動投注服務投注，例如透過流動投注程式，便毋需核對號碼，更不用致電馬會登記，彩金會直接過戶到其投注戶口。