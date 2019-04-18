煤氣見習行政人員起薪逾2萬　須赴內地實習　HR：揀人係揀態度

臨近畢業季節，不少大學畢業生甚或中學畢業生，已開始為將來謀出路。公司業務範疇眾多的中華煤氣，近年吸引不少畢業生加入，其中最吸引的莫過於起薪達2萬元的見習行政人員，不但能往新能源業務、新興業務、工程及企業資訊科技等部門工作，亦有機會被派往煤氣公司於中國內地的業務實習。 然而，要成為其中一員，首先要通過面試一關，中華煤氣企業人力資源總監范潔儀指，「揀卒」首要注重「態度」，「揀人係揀態度，要抱肯學、開放態度」，此外亦要注重安全及誠信：「師傅個爐整得唔好，輕則影響使用者生活，重則會導致漏煤氣爆炸！」

（左起）中華煤氣企業人力資源總監范潔儀、易高環保投資助理副總裁吳灝泉、技術員葛偉寶。（方家遠攝）

煤氣公司業務範疇眾多，不只侷限於燃氣業務，除了氣體、氣體網絡、機械或電機範疇技工學徒，畢業生亦可應徵見習行政人員。

12年加入煤氣公司 6年間躍升至助理副總裁

現職中華煤氣集團子公司易高環保投資助理副總裁的吳灝泉2012年於香港大學畢業，主修工業工程，畢業後曾短暫任職航空公司，至2013年加入成為煤氣公司見習行政人員。他指，自己好接受挑戰和新事物，因此完成計劃後，選擇投身內地新能源業務，6年間已躍升至助理副總裁。

吳灝泉憶述，任職見習行政人員的兩年間，曾到14個內地城市的業務實習。（方家遠攝）

實習兩年曾到內地14個城市

煤氣公司的見習行政人員分為工程界別、資訊科技界別兩大範疇，起薪逾2萬元。相關人員會被派往新能源業務、新興業務、工程及企業資訊科技等部門，其間會到煤氣公司於中國內地的業務實習。

吳灝泉憶述，任職見習行政人員的兩年間，曾到14個內地城市的業務實習，包括瀋陽、鄂爾多斯及昆明等：「當年簡直係『飛人生活』。」

企業人力資源總監范潔儀：「揀人係揀態度，要抱肯學、開放態度。」（方家遠攝）

企業人力資源總監范潔儀接受《香港01》訪問時表示，煤氣公司的業務廣泛，持不同學歷的年輕人，均有不同入職點可供選擇。正因為業務眾多，因此她要求應徵者需接受新事物、具備創新思維。

「揀人係揀態度，要持肯學、開放態度。」

范潔儀認為，年輕人剛剛踏出校園，缺乏工作經驗、沒有特定專業知識是十分正常，因此聘請準則是圍繞一個大前提：「揀人係揀態度，要抱肯學、開放態度。」她補充，由於煤氣公司是公用事業公司，旗下職員要有團隊精神、使命感，更重要是注重安全及誠信：「（煤氣公司）師傅個爐整得唔好，輕則影響使用者生活，重則會導致漏煤氣爆炸！」

應徵者宜就環保、綠色能源發展議題作準備

回想最初，吳灝泉指，應徵期間曾被面試官問及：「如果派你去內蒙古（工作），你會覺得點？」吳回答：「我覺得係機會。」

他認為，應徵者宜預習環保、綠色能源發展議題。初次面試時會以8人一組，小組需合作完成面試官委派的任務；最終遴選面試期間，則以廣東話、英文及普通話進行。

煤氣公司學徒晉升階梯

持中三至中六學歷 可應徵技術學徒

不過，見習行政人員計劃並非加入煤氣公司的唯一途徑，中三至中六學歷的人士，可選擇應徵氣體、氣體網絡、機械或電機範疇技工學徒，完成學徒計劃後，則有機會獲聘為技術員。

葛偉寶表示，長遠以燃氣工程師為升遷目標。（方家遠攝）

08年中五畢業 現為煤氣公司技術員

2008年中五畢業的葛偉寶，現職為煤氣公司技術員，主要負責住宅煤氣維修。他畢業後曾任職餐飲業及接待員，後來有感需要一門手藝旁身，以保障日後生活，因此應徵煤氣學徒；葛偉寶指，煤氣公司的晉升空間大，具良好前景，視現時工作為終生職業，並以燃氣工程師為升遷目標。

煤氣公司學徒晉升階梯

事實上，持文憑試（DSE）五科2級成績（包括中英數），或曾在職業訓練局（VTC）轄下學院或訓練中心完成相職專文憑課程的學徒，可選擇應徵技術員學徒。完成技術員學徒計劃後，有機會獲聘為工程監督。

長遠而言，若技術員選擇繼續進修氣體工程職專文憑、專業文憑，則有機會晉升至助理工程師或工程師等職位；而完成學士學位課程，更有機會晉升至高級工程師、經理等職級。

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中華煤氣公司面試貼士：

了解公司資料、文化 了解應徵職位資料 了解自身應徵的原因 應徵者可更主動發問 儀容整齊，最好不要染髮 與面試官有適當交流 資料來源：企業人力資源總監范潔儀

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