【消委會】市民稱遇黑店　99元染髮卻被迫購護髮產品　埋單4000元

消委會於去年接獲77宗與護理頭髮有關的投訴，當中47宗涉服務質素、10宗涉銷售手法，包括剪髮券未能兌換服務和高壓硬銷大額染髮套票等問題。 消委會總幹事黃鳳嫺今日（16日）於港台節目上提及，過往理髮服務較少涉及高壓推銷手法，惟近年相關的投訴有上升趨勢，希望業界自律。 有聽眾於節目上分享經驗，指曾光顧一間理髮店雖聲稱可以99元染髮，惟最後被迫以逾4000元購買多支護髮產品。

消委會總幹事黃鳳嫺指，去年起有關理髮服務投訴有上升趨勢。（資料圖片）

「當時洗濕咗個頭」無奈購下

聽眾葉小姐於節目上分享遇「黑店」經歷，指曾光顧一間位於香港仔的理髮店，其聲稱可以99元提供染髮服務。當職員為她完成洗頭程序後，卻突然告知為她開啟了一支洗頭水及一支護髮素，共價值約200元；職員當時更向葉小姐表示：「兩支都屬於你，你下次再來就用翻呢兩支。」葉小姐指自己從無要求購買護髮產品，不過坦言「當時洗濕咗個頭」，無奈下仍要購買。

不過職員其後變本加厲，再以用樣手段強迫葉小姐購買兩支，分別用作潔淨頭皮及焗油的產品，最終結帳總額高達逾4000元。葉小姐稱，當時職員更一度想強迫她購買另一款頭皮磨砂產品，不過未能成功。她指埋單時曾斥責店舖的營商手法有問題，反被職員指其誣衊他們為黑店；不過葉小姐因事後離港外遊，故未有報警求助。

黃鳳嫺強調日後可以透過修改附屬法例規管其他行業，希望業界自律。（資料圖片）

消委會：涉及理髮服務投訴有上升趨勢

消委會總幹事黃鳳嫺於節目上稱，過往以高壓手法推銷的以健身美容行業為主，較少涉及理髮服務，惟於去年起相關的投訴有上升趨勢。她續指現時消費者冷靜期主要針對美容健身業界，但強調日後可以透過修改附屬法例規管其他行業，希望業界自律。