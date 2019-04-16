【消委會】專家：線蟲進入人體會繼續生長　迴轉壽司魚生風險更高

消委會昨日公布抽驗結果，指兩間知名壽司店出售的吞拿魚和三文魚樣本，發現含有寄生蟲和蟲卵。香港大學生物科學學院梁美儀教授今(16日)在電台節目中指出，線蟲如進入人體，會吸收人體的營養繼續生長，不會離開，曾有一名美國人腹瀉時竟「屙出」一條5呎長的線蟲。梁美儀提醒，魚生總體風險很高，除有寄生蟲，亦有過濾性病毒、細菌，其中迴轉壽司的風險更高，同時應避免外賣回家後進食。

消委會總幹事黃鳳嫺認為食安中心應跟進全港整體魚生的情況，加強執法。 （資料圖片／張浩維攝）

有美國人日日吃魚生痾出5呎長蟲

香港大學生物科學學院梁美儀教授接受商台《在晴朗的一天出發》的電話訪問，提到在魚生中多有線蟲這種寄生蟲，顏色由透明至淺白色不等，線蟲在剛出生時不能以肉眼見到，需用顯微鏡才能發現，但待長成後就可以肉眼觀察到。他更指，線蟲進入人體後，會吸收人體的營養繼續生長，不會離開，「有個美國人每天吃魚生，曾痾條蟲出來，有5呎長，好肥大。」

梁美儀強調，魚生總體風險很高，不單因有寄生蟲，亦有過濾性病毒、細菌在其中，食用後有可能引致腹瀉、嘔吐、發燒，嚴重的還可引發腦膜炎、神智不清，孕婦、兒童、長者、長期病患者均不宜進食。

專家建議魚生在店內即時進食

他指出，如魚生在室溫中放置一段時間，細菌就會不斷增生，因此迴轉壽司的風險更高，「因為不在冰櫃之中，已曝露在空氣中有一段時間，短時間已可引致疾病。」他並指，魚生應在店舖內即時進食，避免外賣回家。他補充，除了魚生，海膽亦可以有不同寄生蟲在其中。

有報道指，瑪麗醫院過去兩年接獲3宗相信是吃刺身後生蟲的個案，梁美儀相信數字只是冰山一角，因有市民在感到不適前都不知道體內已有寄生蟲。他提醒，盡量應避免吃魚生，如需食用，需選擇可靠的餐廳。

被消委會點名的「元氣壽司」及「魚尚」指不認同測試結果，消委會總幹事黃鳳嫺今在電台節目中表示，消委會在購入店舖的魚生後，已即時放入冰箱，並送到實驗室，以美國食品藥品監督管理局(FDA)認可的三種方法進行檢驗，驗出該批次有線蟲，強調測試方法嚴謹。她認為，食安中心檢測到無問題，或因批次不同，強調「有分別唔奇，但最重要是否安全，市民無能力自己檢測有無蟲。」

她並指，認為食安中心應跟進全港整體魚生的情況，加強執法，指出消委會因資源有限，今次只能測試三文魚、吞拿魚這兩種最普遍的魚生，「做一次測試要數十萬，買魚生已好貴，找合資格實驗室亦殊不容易。」