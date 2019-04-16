【黃心穎許志安】九巴廉署抽水　車廂禁「偷食」、要學識制服心魔

藝人許志安及黃心穎疑似在的士車廂內的激吻片段流出，引起全城熱話。九巴及廉政公署今日（16日）紛紛於Facebook貼文，疑似「抽水」。 九巴在Facebook專頁貼圖文，圖中以兩個卡通老鼠為主角，造型與片中許志安黃心穎相似。圖片中更寫道「車廂嚴禁偷食」，更於右下角表明「畫面截圖自來14X巴士線」。翻查資料，14X巴士線可前往鯉魚門道，黃心穎居所正位於鯉魚門，片中二人亦異口同聲說去鯉魚門。 此外，廉政公署亦於Facebook貼圖文，以「Cheat精Cheating斷到正」帖文寫道：「咪以為黑蚊蚊冇人知做過梗有痕跡」，又稱天眼無處不在，市民要學識制服心魔及抵受誘惑。

九巴在Facebook貼文，圖中以兩個卡通老鼠為主角，造型與片中許志安黃心穎相似。（九巴Facebook截圖）

九巴以卡通老鼠貼文

九巴在Facebook貼圖，圖中以卡通老鼠為主角，兩隻老鼠分別帶上帽子及口罩，與許志安及黃心穎在片中的造型無疑，而許志安的別名亦同為「老鼠安」。九巴在帖文中寫道，現時巴士上面均設有攝錄機，若在車上「偷食」一樣會被發現，文中又寫道：「到時被人瘋傳就唔好啦！另一半見到點算好呢。」有網民留言表示：「靚抽。」

事實上，九巴早前有多條路線接連發生座位被埋針事件，九巴早前指出，現時九巴新一代巴士車內外共安裝有9部閉路電視，除了可拍攝到車的外圍，車內情況亦可拍攝到。

廉政公署亦在Facebook貼圖「抽水」。（Facebook截圖）

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廉政公署提醒天眼處處

此外，廉政公署亦於Facebook貼圖文，稱現時處處都是數碼足跡及天眼，容易找到貪污證據，又稱「咪以為黑蚊蚊冇人知做過梗有痕跡」，與許志安及黃心穎車上片段流出呼應。文中亦加入多個hashtag，包括「貪心邊有咁安心」、「要學識制服心魔同誘惑」等。

旅遊體驗的線上平台KKday亦貼圖文，寫上「站出來，用行動支持馬國」，似是為馬國明打氣。

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KKday貼圖文，似是為馬國明打氣。(KKday facebook截圖)

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