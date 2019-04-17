【引入海外醫生】病人組織撐設免試大學名單　醫生須能與病人溝通

本港醫護人手短缺情況嚴重，醫委會早前卻全數否決4個放寬海外專科醫生實習的方案，有立法會議員提出政府應收回醫委會負責醫生註冊的權力，建制及泛民都有議員將草擬私人條例草案，改革引入海外醫生制度。其中民主黨議員黃碧雲建議，香港仿效新加坡制訂免試名單，國際排名高於港大及中大醫學院的院校，可列入名單內。香港社區組織協會幹事彭鴻昌贊成香港仿效新加坡制訂名單，惟要先解決語言問題，確保申請人臨床工作時，能與病人溝通。

民主黨立法會議員黃碧雲將提出在指定院校醫學院畢業的港生，可免試回港執業。（李奕鳴攝）

回港加入公立醫院

黃碧雲建議，在國際排名高於香港的醫學院畢業、獲專科資格的香港永久居民，回港在本港公立醫院或兩間大學工作滿6年，便可豁免考執業試，註冊成為本地專科醫生；若申請人屬永久居民，剛完成醫學學位，未完成實習，可回港在公立醫院實習及工作，以考取執業資格考試，其考核要求與本港兩大醫學院的醫科畢業生考核要求相同。

黃碧雲強調，民主黨沒有要求收回醫委會權力，不會侵犯專業自主。她同意行政長官林鄭月娥所指，即使通過方案，亦不能解決人手問題，所以促請食物及衞生局局長陳肇始及林鄭月娥牽頭，設立平台讓多個持份者商討解決公立醫院人手不足的問題。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌贊成，香港應仿效新加坡設大學名單。（資料圖片） 社區組織幹事​：醫生需熟悉廣東話 香港社區組織協會幹事彭鴻昌指，香港暫時沒有豁免考執業試的途徑，他認同本港應仿傚新加坡政策，制定認可免試院校名單。但他強調應先處理部分爭議問題，首先新加坡屬英語國家，醫生若是在英語教學的醫學院畢業，在當地工作難度不大；但若到本港公立醫院工作，便需要熟悉廣東話，除非不需要做臨床工作和與病人溝通。所以彭鴻昌指即使有名單，當中可回流本港的人仍然不多。 民主黨提出的建議，列入名單的院校，其國際排名需高於香港兩大學的醫學院，但根據哪個機構的國際排名釐定，則意見眾多。彭鴻昌認為不少人對名單的理解不夠全面，他指名單只是先決條件，即該名申請人必須畢業於名單內的學校，才獲考慮。

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特首林鄭月娥不希望因為情緒化的討論令香港市民對醫生有負面看法。（資料圖片／張浩維攝）

特首林鄭月娥昨早（16日）出席行會前會見傳媒，被問到醫委會全數否決4個放寬海外專科醫生實習的方案，她坦言對決定感到失望，但不希望因為情緒化的討論，令香港市民對醫生有負面看法，更不想影響醫生和病人間的互信關係。她舉例提及2016年開始討論醫委會增加業外委員的安排，在社會上引起爭議，更令部分醫生感到焦慮。她歡迎醫委會重新討論方案，並能夠達致原來希望見到的結果。