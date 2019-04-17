【引入海外醫生】免試制招來黃綠醫生？　細看新加坡模式五大條件

本港公營醫療系統求才若渴，引進海外醫生執業被視為短期紓困措施之一，「新加坡模式」免試引進醫生呼聲甚高，但在社會引起憂慮，認為會利便「黃綠醫生」來港，甚至指是為內地醫生大開中門。 新加坡接受158間大學的醫學院畢業生到當地申請執業，當中包括北京大學等八間內地院校。但並非只是開門就算，該模式要求擬在當地執業的海外受訓醫生，需先成為有條件註冊（conditional registration）醫生，在指定的醫療機構工作，並受一定年期的監督，若沒有專科資格的非新加坡籍海外受訓醫生，臨床監督期長達4年，才可獲當地監管機構考慮發出正式註冊（full registration）。英語語言能力為五項條件之一，如需至少在IELTS（國際英語水平測試或稱雅思）四個範疇，均至少取得7分的中上水平。

本港醫生人手短缺可靠新加坡模式解決？（資料圖片）

香港的執業醫生註冊由醫務委員會負責處理，若海外醫生欲以有限度註冊受聘於醫院管理局或兩所大學醫學院，全部申請須由醫委會審批。在新加坡，這些醫生註冊則由新加坡醫藥理事會（Singapore Medical Council，SMC）負責審批。曾經面臨本地醫生人手不足的新加坡，針對引入海外培訓的醫科畢業生設不同的條件及要求。

根據當地的《醫學認證條例》（Medical Registration Act），海外醫生可透過有條件註冊（conditional registration）或臨時註冊（provisional registration）在新加坡工作，前者供一些已在海外完成實習的醫生申請，而後者則容許海外醫科畢業生以研究生一年級身份，在新加坡取得一年實習經驗。

以下列舉有條件註冊的申請要求、受聘機構限制、語言要求等項目，該些醫生亦需接受一定年期的監督，有滿意的表現才可獲得正式註冊（full registration）。

一、學歷或專科資格

要取得有條件註冊，海外醫生必須先符合以下三項條件的其中一項：一、來自醫學認證條例「附表二」所列出的158間指定醫學院的大學學位；二、獲醫藥理事會認可的可註冊研究生醫學資格；三、獲專科認證委員會認可的專科資格。

+ 4 + 3 + 2

二、受聘機構限制

有條件註冊醫生需受聘於醫藥理事會認證的醫療機構，除了包括Alexandra Hospital（亞歷山大醫院）、Changi General Hospital（樟宜綜合醫院）、KK Women's and Children's Hospital（竹腳婦幼醫院）等醫院外，亦包括國營的綜合診所。

（EMPLOYMENT ACT (APPROVED MEDICAL INSTITUTIONS) NOTIFICATION 2008）

三、語言要求

若海外醫生取得醫學士的院校並非以英語授課，該批人士需提交英語能力證明，以港人常應考的IELTS（國際英語水平測試或稱雅思）為例，海外醫生需證明自己在聽說讀寫四方面，均至少取得7分（滿分9分，本港大學畢業一般可達6.5分）才符合要求。另外亦可提供TOEFL（ Test of English as a Foreign Language，托福試）、OET（Occupational English Test 職業英語測試）的類似成績。

指定英語要求有三個可供選擇。（新加坡醫藥理事會網頁截圖）

四、接受臨床督導的年期

若海外醫生擁有專科資格，不論其是否屬於新加坡公民，均需接受至少兩年的臨床督導。若是普通科醫生、沒有專科資格，如為新加坡公民，臨床督導為兩年；如果是外籍醫生，或非永久居民，臨床督導期則為4年。若臨床督導表現獲評為滿意，可獲醫藥理事會考慮發出正式註冊。

（新加坡醫藥理事會網頁截圖）

五、家庭醫學要求

為了確保新聘醫生有能力從事基層醫療，醫藥理事會於去年12月修訂新例，規定海外非專科醫生需在臨床督導期間，從事一年普通內科或家庭醫學，或半年家庭醫學、半年指定內科，此期間需由合資格的家庭醫學專科醫生督導。

根據醫學理事會2017年的年度報告，截至2017年12月31日，共2,160名有條件註冊醫生，其中2,022人在公營機構工作，另外138人在私營機構從業。該2,160人當中，有516名新加坡公民均在海外受訓後回流，當中500人留在公營機構服務。