【No Sleep No FOMO】金鐘國靠食海腸壯陽：對身體好的我都會吃！

「黃Viu煲劇平台」正熱播中的不眠旅遊真人騷《No Sleep No FOMO》，型男主持Paul Foster最新一集聯同新加坡男演員Nat Ho和旅遊網紅Laureen Uy齊齊飛到韓國，進行60小時大冒險。不過，兩位嘉賓主持早前在記者會上透露，韓國之旅令二人最難忘兼最具挑戰性的，是一樣外貌可怕兼形狀噁心的食物－海腸！

新加坡男演員Nat Ho、旅遊網紅Laureen Uy和主持Paul Foster飛到韓國挑戰食海腸。（影片截圖）

在韓國被譽為「國民食物」的海腸又名「陰莖魚」，主要因其外表與男性生殖器官極似而得名。中醫認為，海腸具壯陽、補肝腎的作用，所以特別適合男性食用。海腸亦含高蛋白質和多種人體必備的氨基酸，所以亦是不少韓國人在魚市場時必點的食物！雖然海腸外形嚇窒不少人，不過口感爽脆，做刺身或加入辣醬拌炒都相當不錯，亦是絕佳的下酒菜！

海腸的處理過程非常血淋淋。（影片截圖）

Nat和Laureen表示，本來以為海腸的口感會跟八爪魚差不多，但實際看到了血淋淋的處理過程時，加上嚇人的外表，實在令人退避三尺！同樣身為節目嘉賓主持的韓國歌手金鐘國聽畢感到很有趣，因為海腸在韓國實在太普遍：「只要是男人都吃過！」他笑言韓國人真的很喜歡海腸，連出了名是「健康傳教士」的他都喜歡：「我真的很喜歡，它的口感不算很脆，但很有嚼勁，是非常健康的食品。只要是對身體好的，我都會吃！」

「健康傳教士」金鐘國笑言自己很喜歡食海腸！（網上圖片）

《No Sleep No FOMO》以錯失恐懼症為基礎的，由新加坡混血型男Paul Foster領軍，帶領10位當紅亞洲藝人遊走香港、印尼、馬來西亞等地，於60小時內不眠不休地進行60項挑戰。嘉賓主持包括韓國男歌手兼《Running Man》成員金鐘國、韓國唱作人Eric Nam、身兼歌手和網路紅人的香港代表譚杏藍、前韓團U-Kiss成員Alexander和Kevin、演員Benjamin Kheng、Nat Ho、Taya Rogers和旅遊達人Laureen Uy。