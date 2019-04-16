林鄭月娥宣布電影新措施　曾志偉：以前香港新人冇機會被逼轉行

近年電影業不少合拍片，多方投資者都會北上發展，不過港人到內地拍戲仍然有許多限制，今早香港特首林鄭月娥宣布5項有關香港電影業的措施，目的在於尋求共贏以及共享機遇，好讓內地和香港電影同樣有更好的發展。

林鄭月娥今早宣布5項有關香港電影業的措施。（資料圖片）

今早由香港特首林鄭月娥發布5項措施，包括「香港人士參與內地電影業製作，不再作數量限制；第二是對於香港與內地合拍片，在演員比例上及內地元素上，不作限制；第三的是取消收取香港與內地合拍片納項申報費用；第四是香港電影及電影人可以報名參評內地電影獎項；最後第五項是香港電影企業在港澳地區及海外，發行推廣優秀內地電影及合拍片，可申請內地提供的獎勵。」

成龍期望更多香港及內地影視能製作更多具特色、受歡迎、正能量的影視作品。（網上圖片）

香港演藝界內地發展協進會（簡稱內協會）會長成龍形容今次的公布「恰逢其時」，望更多香港及內地影視項目能攜手合作，製作更多具特色作品，共同邁向國際。而內協會秘書長王祖藍同樣表示：「中央是次放寬政策，的確能讓香港電影人在內地發展推進一大步，加強蓬勃發展，期望也可放寬對電視製作的限制。」

曾志偉對此回應表示好開心！（資料圖片）

歷任名譽會長曾志偉對此同樣有作出回應︰「好開心特區政府向中央傳達這個訊息，其中頭兩項新政策在創作上，最惠及業界。好簡單好似以前美指、電工、機工北上拍戲，只可以帶多一個得力助手，其餘都要用內地團隊，變相令香港新人冇機會浸淫，然後因為在港開工不足，就被逼轉行揸的士，做水電，從而令各個崗位都出現斷層，所以這個政策是好好的。」其後他補充：「另外第二項在放寬合拍片的演員比例，以及題材上的內地元素，正正在演員選角及劇本創作上帶來更大的空間和便利，有利日後發展。」

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