【逃犯條例】林鄭拒接受不設追溯期　盼立法會盡快完成修例

有商界人士希望修訂逃犯條例可不設追溯期，行政長官林鄭月娥今日（16日）出席行政會議前直言，恐怕未能接受此建議，指以前犯過法逃來香港的人士不需繩之於法，相信不是社會大眾會接受的修訂內容。 至於港女在台灣被殺案，懷疑殺人的港男陳同佳承認洗黑錢罪，本月29日判刑，陳有可能在判刑當日已完全服刑可獲釋，屆時便有權離開香港。林鄭指，「如在此方面未能夠同時間競賽，當然出現會大家都不想見到的結局」，但不等於要停下工作，重申修例其一目的讓社會聚焦現行在移交逃犯上，如何能處理彰顯公義法治方面的不足之處，盼立法會盡快完成修例 。

林鄭拒接受就逃犯條例不設追溯期，盼立法會盡快完成修例。（張浩維攝）

對於懷疑在台灣殺害女友的陳同佳有機會在本月獲釋， 會否影響政府修例的決定，林鄭重申，政府修例有二，除了提供處理台灣案件的法律基礎，亦要堵塞現行在移交逃犯方面的漏洞，林鄭承認前者令政府有立法的迫切性，但「如在此方面未能夠同時間競賽，當然出現會大家都不想見到的結局， 不等於我們的工作要停頓下來」，讓社會聚焦現行移交逃犯上，如何處理彰顯公義和法治方面的不足之處，她重申，會繼續審議條例，盼立法會盡快討論和完成修例

對於有商界人士提出不設追溯期，林鄭表示，若建議涉及根本性，恐怕未能接受，指以前犯過法逃來香港的人士不需繩之於法，相信不是社會大眾會接受的修訂內容。

林鄭強調，自己是盡最大努力為香港做事，又認為香港是多元社會，在複雜政治環境下難以奢望得到各黨派滿意和同意。