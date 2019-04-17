【審計報告】勞工處年辦逾900場招聘會　去年每場平均就業僅3宗

勞工及福利局局長羅致光早前以一句「搵勞工處協助就業」惹哭拾荒婦黃姐，令大眾再度關注勞工處的就業支援服務。然而審計署今（17日）公布《第七十二號報告書》發現，過去3年，勞工處每年舉辦逾900場招聘會，提供19萬至20萬空缺，但每場招聘會的平均就業個案僅3至5宗，審計署認為勞工處需要考慮檢討地區性招聘會在協助求職人士就業和協助僱主招聘員工方面的成效。 此外，報告亦發現勞工處的服務個案數字大幅下跌；審計署在報告中建議，勞工處需要檢討提供服務的成本效益，檢視是否需要理順有關服務。

向勞工處登記的求職人士只佔全港失業人數不足四成。（資料來源：審計署）

據審計署的資料顯示，勞工處目前透過4個科別包括就業資訊及推廣科、就業科、展能就業科、青年就業科以提供就業服務，4個科共有443名員工；在2017-18年度期間，提供就業支援服務的開支總額近3.7億元。然而資料亦顯示，本港在2017年共有123,400人失業，但只有49,233人有登記勞工處服務，佔失業人數不足四成。

羅致光早前一句「搵勞工處協助就業」惹哭拾荒婦，令人再度關注勞工處的就業支援服務。（資料圖片）

勞工處直接轉介個案數字跌近半

然而，雖然有就業服務，審計報告卻指出，勞工處的就業支援服務轉介個案數字逐年下跌。審計署談及，經勞工處獲得工作轉介的個案，由2014年的131,869宗，下跌至2018年的72,515宗，跌幅達45%；而經勞工處獲得直接轉介就業個案亦由2014年的15,202宗，大跌至2018年的7,787宗，下跌了48.8%，下跌的數目接近一半。

除了勞工處轉介個案錄得大幅下跌，勞工處開設的13個就業中心訪客亦錄得跌幅。審計署分析2016年至2018年的數據，發現就業中心的訪客總數由2016年的381,762名減少至2018年的312,412名，跌幅達18%，當中2011年末在天水圍設立的「就業一站」的訪客數字跌幅最大，由58,675名下跌至38,846名，跌幅達34%。

審計署指出，去年每場地區招聘會平均僅3人就業。（資料圖片）

去年招聘會的就業率僅為1.4%​

至於用作搵工的招聘會，審計署分析2016年至2018年期間的招聘會數據，在三年間招聘會每年提供的空缺數目由19.9萬至22.4萬不等，然而求職者獲安排面試、就業的次數逐年下跌，當中成功就業的數目亦由2016年的4,590宗，下跌至2018年的3,227宗，跌幅達近三成。

每場招聘會的平均就業個案數目亦由2016年的5宗，分別逐年跌至2017年的4宗及2018年的3宗。若單計2018年，比照招聘會提供的224,362個職位空缺及3,227宗就業個案，換言之去年招聘會的就業率僅為1.4%。

勞工處亦會為各行業提供招聘會，包括飲食業、零售業及建造業。據審計署報告的資料，去年三個行業分別舉辦了177場至245場招聘會，涉及的空缺數目由13,642個至87,451個。然而，根據審計署的計算，每場招聘會平均就業個案數目分別是3宗（飲食業）、8宗（零售業）、2宗（建造業）。勞工處解釋，是因為三個行業一直都有招聘困難。

資料來源：審計署

審計署又在今年1月及2月到其中4個就業中心視察，認為中心的訪客並不多。署方在報告建議勞工處需要探討措施以應對相關問題，當中亦包括要探討如何協助求職人士就業及協助僱主招聘員工；報告又建議勞工處應全面檢討其一般就業服務。

報告同時指出，鑑於經勞工處直接轉介的就業個案數目持續下降，勞工處需要檢討就業中心、招聘中心和電話就業服務中心所提供服務的成本效益，檢視是否需要理順有關服務。