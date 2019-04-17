【審計報告】僅六成中高齡就業計劃僱員留任逾半年　兩年跌一成半

勞工處現時推行中高齡就業計劃，審計署今（17日）公布《第七十二號報告書》， 提及當中問題。 審計署在報告中提到，過去不少合資格僱主未有申請中高齡就業計劃，申請計劃的僱主只佔合資格的總數兩成。 同時報告又提到，在2017年只有約六成中高齡就業計劃僱員在留任超過半年，相較2015年同期，數字下跌了近16%。審計署建議勞工處檢討計劃成效，並協助在留任方面有困難的中高齡求職人士。

審計署資料指出，超過兩成的僱主即使有聘用合資格的求職者，但都未有參加中高齡就業計劃。（資料圖片）

勞工處現時推行中高齡就業計劃，透過向僱主發放培訓津貼，鼓勵僱主聘用年滿40歲或以上的求職人士，並為他們提供在職培訓。而按照計劃，參加的僱主要為40歲至60歲以下僱員提供3至6個月的在職培訓，而60歲或以上僱員則為6至12個月的培訓。

然而審計署提供的數字顯示，在2014年至2018年間，合資格並提交申請的僱主平均每年僅565宗，佔合資格就業個案2,660宗的21.2%；換言之超過兩成的僱主即使聘用合資格的求職者，但都仍未參加中高齡就業計劃。

僱主聘長者非為政府津貼

據勞工處的答覆，中高齡就業計劃辦事處會致函符合申領資格的僱主，邀請他們參加計劃，並對每名未回覆的僱主最多致電三次作跟進。申請所佔百分比偏低，勞工處解釋是因為部分僱主聘用年長人士並非為政府津貼，而且有公司更認為，如申請有關津貼或會對公司形象帶來不利影響。

而在參加計劃的就業個案留任期方面，2017年4月至9月間61.8%個案在半年內離職，相較2015年同期的77.7%，跌幅達15.9%。

審計署建議勞工處檢討計劃成效。（資料圖片）

審計署建議，勞工處應採取措施鼓勵僱主參加計劃，並應檢討計劃在推動聘請中高齡求職人士方面的成效。署方認為，勞工處亦要監察獲發津貼的就業個案留任率，並協助在留任方面有困難的中高齡求職人士。

目前中高齡就業計劃容許僱主延長僱員在職培訓時間，最長者可達12個月。為了查明僱主有否在僱員完成培訓後繼續聘用有關僱員，審計署又建議勞工處應紀錄最少12個月的留任率。