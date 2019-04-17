運房局：優質的士上限600架車　起錶貴普通的士5成　可網約召車

為提高的士服務質素，以及增加競爭力，運輸及房屋局建議引入共600輛專營的士，以及3個專營權，每個專營權可同時營運200輛專營的士，專營權為期5年，主要客路為消費力較高的乘客，起錶價比傳通的士貴5成，並可引入手機召喚服務（call的士app）應用程式安排。

運輸及房屋指，專營的士營運總數上限600輛，並將批出3個專營權，每個專營權可同時營運200輛專營的士，專營的士收費水平應較普通的士高約五成。（資料圖片）

根據運輸及房屋有關《條例草案》訂明，專營的士營運總數上限600輛，並將批出3個專營權，每個專營權可同時營運200輛專營的士，專營的士收費水平應較普通的士高約五成，即為起標由36元起。

此外，政府可通過專營權條款，訂明服務水平、車輛類型、車廂設計、車齡限制等，並可以手機召喚服務應用程式安排，而主要客路為消費力較高的乘客。政府方面強調非為取代現有的士，令兩者的市場定位更加清晰，專營的士服務標準較高，收費水平亦較高。

局方：採僱傭制、賞罰機制 評分或較高

局方指，為鼓勵提供更高質素服務，如申請者打算與轄下司機建立僱傭關係，提出司機服務質素的監察措施及賞罰機制，評審標書過程會考慮加分，而獲得經營的機會較高。有關條例草案會在本月26日刊憲，預計下月8日在議會首讀和開始二讀辯論。