鄭威濤稱板前壽司如自己「BB」　因確診患癌才願出售股份

「板前壽司」創辦人鄭威濤遭生意拍擋潘嘉聞循民事控告，指鄭擅開設板前分店，以及另一品牌「板長壽司」。鄭被終院裁定敗訴後，提出以4千萬元和解，獲大多數股東接納。惟潘質疑股東的投票是否有效，要求法庭作處理。案件在高等法院續審，早前被指患上姨臟癌的鄭威濤，今（17日）出庭作供，指板前是他的「BB」，原不想賣掉手上的股份，但確診患上重病後心態變了，才改變主意。

鄭威濤為板前壽司的官司出庭，聲稱患癌的他穿上厚厚的衣服並一直戴著頸巾。（朱棨新攝）

原告為潘嘉聞，以駿濤有限公司（即板前首店的經營公司）名義，代表他及其他股東；被告鄭威濤和相關公司。

鄭穿厚長褸帶頸巾上庭

鄭威濤無論是作供還是離開法院時，均穿上厚長褸和帶上頸巾。而他作庭時，證人台上放置放保溫瓶。他曾因表示身體不適，獲法官批准小休。而接近午休時，他亦表示需食藥。

鄭威濤的兩名僱員麥建成和黃銳韜，於2017年向鄭購買駿濤股份。兩人並於同年8月的特別股東大會中，投票贊成接納鄭的4千萬元和解方案。

鄭稱不想賣走板前股份

潘嘉聞律師質疑鄭因有利益衝突而不能投票，他因此試圖繞過此限制，令手上的股份可以在特別股東大會中使用，因此才把手上的股份賣給麥和黃。鄭否認，並謂：「首間板前、駿濤係我既「BB」，我好唔想賣，直至我發現有胰臟癌，我就改變諗法。」

潘質疑鄭仍是公司實質擁有人

潘的律師續指，雖然鄭於2017年8月在醫院簽下轉讓股權的文件，但他仍是實質擁有人，而麥和黃會按鄭的意願投票。鄭否認，並指兩人買股份時有簽下借據。因鄭當時身處醫院，感到疲累，因此要求駿濤的公司秘書代為保管借據。但因借據屬私人文件，因此公司秘書之後把借據交還給鄭。

曾在醫院接受多個療程

律師又問鄭是否得知潘嘉聞在特別股東大會後翌日，投訴鄭轉讓股份一事屬虛假。鄭回應稱他在醫院接受多個治療，又曾到日本治療，公司職員避免騷擾他，故他是事後才得知。

案件編號：HCA 304/2011

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