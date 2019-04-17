鄭威濤自稱唔知有幾耐命　賣板前股分非財政壓力　望股東有得益

「板前壽司」創辦人鄭威濤與生意拍擋潘嘉聞生意糾紛，潘終極敗訴後，提出以4千萬元和解，惟遭潘反對，案件再在高院處理，期間「爆出」鄭患上胰臟癌。鄭今午繼續在庭上作供，並稱他身體狀況已很差，更坦言：「好多醫生都話唔知我仲有多幾耐命。」故決定賣股，又稱希望股東有得益。他在作供後向記者透露，這兩年間接受化療、標靶治療等多種療法，現時仍需繼續接受治療。

鄭威濤在板前壽司案作供完畢後，在庭外稱現在仍要接受療程。（朱棨新攝）

原告為潘嘉聞，以駿濤有限公司（即板前首店的經營公司）名義，代表他及其他股東；被告鄭威濤和相關公司。

鄭：可能潘生問我都肯賣

潘嘉聞的律師指，鄭於2017年把手上的駿濤股份轉讓麥建成和黃銳韜屬虛假，而兩人在特別股東大會中，投票贊成接納鄭的4千萬元和解方案。鄭庭上指，他當時除想盡快了結官司，亦因自已確診患上胰臟癌，因此決定轉讓股份，鄭說：「唔好留一場官司畀我屋企人......可能潘生(潘嘉聞)嚟問我買，我都賣俾佢。」

身家逾億 賣股非財政壓力

惟潘的律師質疑，因麥和黃將會在特別股東大會中，投票贊成接納鄭的和解方案，鄭才會把股票售予他們。鄭庭上謂：「當時好多醫生都話唔知我仲有多幾耐命。」他才肯賣掉股票。同時，他當時的身體狀況很差，並不知賣掉股票後，麥和黃投甚麼票。他庭上又承認，其身家有逾億元，賣股份非財政壓力。

想駿濤股東有得益

鄭指賣掉股票除了因他的健康狀況，他亦想駿濤的其他股東得到應有的利益。鄭認為其和解方案，無論對鄭或是小股東都是好事。

鄭在離開法庭時透露，他曾接受化療、免疫治療、標靶治療和幹細胞治療，現時仍需接受治療，他又指今日作供「好攰」。

案件編號：HCA 304/2011