中環灣仔繞道空氣淨化系統停用　政府或罰禮頓停賽、要求賠償

今年2月24日全面通車的中環灣仔繞道，甫通車不久，其空氣淨化系統就即損壞停用，惟政府事隔一個月才對外公布。 灣仔區議會發展、規劃及交通委員會今日﹙9日﹚召開會議討論事件。會上多名議員關注系統停用後的空氣質素、損壞原因，以及為何政府相隔一個月才公布。 路政署主要工程管理處處長陸偉雄表示，有定期監察空氣質素，暫未見有異常情況。他又稱，空氣淨化系統的承建商為禮頓聯營，工程顧問為艾奕康，如損壞原因與承建商有關，會向其追究涉及事故的成本，甚至暫停其承接政府工程項目的資格。翻查資料，禮頓早前已因沙中線工程問題，而被罰「停賽」15個月。

灣仔區議會發展、規劃及交通委員會今日﹙9日﹚召開會議，討論中環灣仔繞道空氣淨化系統損壞的問題。（黃偉倫攝）

路政署今日指，繞道東通風大樓的空氣淨化系統，於二月底測試期間，部分螺絲、扇葉出現損壞及鬆脫，現已暫停運作。路政署稱上月5日才從承建商知悉事件。陸偉雄指，一共有15部風扇，其中7部有損壞，並有約41粒螺絲出現問題。

驗收時曾出問題

陸偉雄表示，系統啟用前需經過連串測試，包括現場驗收測試、功能測試等，但東通風大樓的風扇在最初驗收時，曾出現問題，需調校其扇葉，才成功通過測試再啟用，其餘中、西通風大樓都沒有類似問題。他續稱，懷疑承建商在調校風扇扇葉期間，螺絲裝嵌的工序出現問題引致事件，署方將徹底調查事件成因及追究責任問題。

另外，淨化系統工程的承建商為禮頓聯營，即捲入沙中線紅磡站工程醜聞的禮頓建築亞洲有份負責。陸偉雄表示，會先研究事件原因，了解承建商責任，政府可根據合約，要求對方賠償損失，以及維修成本。他又稱，根據現行機制，如禮頓確有責任，政府可要求禮頓再度｢停賽｣，暫停其承辦政府工程的資格。翻查資料，禮頓早前已因沙中線工程問題，而被罰「停賽」15個月。