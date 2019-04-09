18至29歲青年貧窮率達12.4%　人口逾12萬　學生及家庭主婦成主因

扶貧委員會今（9日）召開會議，會上檢視多個援助措施，又撥加1.25億元開支，提升對清貧大專生的援助措施。 會上亦討論到青年貧窮的問題。2017年青年貧窮人口達12.2萬，貧窮率為12.4%。當中，主要的群體為在學人士及家庭主婦。 有委員指情況值得關注，批評政府在處理婦女貧窮的積極度太低。

審議為多個教育援助項目「加糖」

貧委員會今（9日）召開第五次會議，為多個教育援助項目安排「加糖」。領取半額書簿津貼的中小學生可以獲資助購買新裝置，只要有關費用不超過資助上限的全部費用，委員會預料可惠及1,000名半津學生。而針對清貧大專生，委員會又將延長資助他們宿舍費用的「院校宿舍津貼」及「學習開支助學金」兩個學年至20/21學年，增加開支達1.25億元。

扶委會討論的另一個焦點是青年貧窮問題，會上政府向委員簡介2017年18至29歲青少年的貧窮情況。據政府文件顯示，2017年的青年貧窮人口達12.2萬，貧窮率為12.4%，較2016年升0.2%，是自2011年以來的新高；在政策介入後，貧窮率則為8.8%，同樣較2016年升0.2%。

施麗珊指托管服務名額太少，令青年單親媽媽難以外出工作而脫貧。(資料圖片/余俊亮攝)

資料亦顯示，在學人士佔18至24歲的年齡層的貧窮人口67.5%，接近七成。而在25至29歲的年齡層中，政府資料指42.7%（近1.7萬人）並未有從事經濟活動，該群體中更有超過七成人是婦女，大部分因為是料理家務者而未有投身職場。

據悉，即使2017年的青年貧窮率比起2016年的數字上升了0.2%至12.4%，但因為貧窮率低於整體的20.1%，政府仍認為數字偏低。

施麗珊：政府幫助單親媽媽脫貧做得不夠

扶貧委員會委員、社協社區幹事施麗珊提到，留意到目前大多數貧窮青年都是25至29歲、與子女居住的無業女性，認為情況值得關注。她認為導致情況的其中一個原因，是因為現時單親媽媽只有中學學歷，但礙於要照顧子女無力分身進修及工作，導致難以脫貧。她又批評政府在增加托管服務名額上「太少」、「太慢」，直指政府在處理婦女貧窮的積極度太低，「政府喺呢方面做得唔夠囉！」