新田購物城吸客活動無影　租戶反被追租　律師：違約在先有得拗

新田邊境購物城開業本至今，被外界指為杳無人煙的購物點。項目由民建聯立法會議員黃定光牽頭，曾以免租作招徠，開業日期數度延遲，到開業後又水盡鵝飛，最近更淪為內地團吃午飯的「購飯城」。 商戶代表早前透過手機短訊收到購物城方面的律師信，指他們未有按合約「佔用及使用」舖位，追討九個月的豁免租金金額。 翻查新田購物城計劃過往吸引租戶的宣傳，當中曾指每日人流逾萬、又有專車接送內地旅客等配套，但未有兌現。有律師認為場地負責人「違約在先」，未能正常運作商業活動，因此「絕對有得打」，租戶未必需要交回欠租。

開業一年多的新田購物城，依然門堪羅雀。（譚威權攝）

曾以免租及招待內地旅客進餐谷人氣

新田邊境購物城開業一年多，由於位置不便，未能吸引大批內地旅客前往購物，做到分流內地旅客目的，被外界形容為「鬼城」。項目由立法會議員黃定光等牽頭，曾以免租、或跟旅遊業界分流團員入內進餐等，去吸引租戶留守，但成效不明顯。

有商戶坦言開業多時一直虧蝕，慨歎血本無歸只求於免租期過之前盡快離場。但至上月8日，商戶代表透過WhatsApp收到購物城管理方善營有限公司的律師信，指他們未有按合約「佔用及使用」舖位，追討九個月來的豁免租金，部分商戶需繳交數十萬元。有商戶向黃定光發出短訊查詢，但對方只讀不回。

購物城未正式試業前的模擬圖可見，當時稱會有國際名牌outlet入主，但事實卻未曾出現。（新田購物城提供）

有購物城商戶今日在民主黨立法會議員林卓廷（前右三）協助下，披露被追討租金事件。（資料圖片）

購物城曾稱會辦飄雪活動

有商戶改向民主黨求助。他們表示，受早前新田購物城計劃的宣傳所吸引，當中曾指每日人流逾萬、又有專車接送內地旅客，在招商廣告上列明場內設置觀鳥區、許願池等配套，又口頭承諾指於冬季時舉辦飄雪活動等，故「揼本」裝修租舖，可惜兩年來只有「白等」，多次反映問題也未曾有所改善。

有商戶又指購物城近日更出現「零人流」，管理場地的負責人承諾朝10晚10開放，但有商戶指購物城一直不設街燈，每日傍晚6時已伸手不見五指，舖位亦嚴重漏水一直未有修葺，難以經營，現時則被追討欠租，又要將舖位清拆還原，並保留現有設備，即不能夠搬走冷氣機等投資設備，批評是趕絕商戶，令他們血本無歸。

簡介書指出購物城位處點不俗，人流不絕。（新田購物城提供）

律師黃國桐表示，商戶理應跟隨合約的列明而行，有違者需被付所追討的欠租；可是由於場地負責人需要給予配套，並對應簽署合約時所提供的承諾，商戶現時可於答辨時反指場地負責人「違約在先」，未能正常運作商業行動，強調「絕對有得打」。

另外，黃定光則指現時正於內地公幹，一切留待回港後再作回覆。