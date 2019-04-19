【引入海外醫生】醫學會同意專科醫生入三機構免實習　拒撤執業試

自醫務委員會早前否決全部4個放寬海外受訓專科醫生來港執業必須實習的方案後，連日來各醫生團體均有討論相關事宜。在醫務委員會有7票的香港醫學會，於周四晚（18日）的會議上，過半數出席委員通過同意「第五方案」，即海外醫生在醫管局、衞生署或大學醫學院工作均可獲豁免實習期，不過「綑綁」年期不同，較少臨床工作便需綑綁較長時間。 對於有立法會議員提交私人條例草案，提倡認證排名較高的海外院校醫科生可免試來港執業，醫學會質疑院校排名浮動，難以此釐定執業資格，而且更指即使「哈佛、劍僑」（大學）亦可能「樹大有枯枝」，重申執業試是客觀的標準。

公立醫院醫生不足，社會希望放棄海外受訓醫生來港執業，但一直未有寸進。（資料圖片）

海外專科醫生需在指定醫療機構工作

醫學會會長何仲平上周五（12日）與其他醫生團體開會，會上各團體達到共識，預料會就海外專科醫生實習安排提出新方案。醫生需被「綑綁」在指定機構，工作年期有所不同，醫管局或只需做滿三年，受聘於大學或衞生署就需工作更長年期。

醫學會義務秘書楊協和表示，何仲平在會上向委員講述新方案建議，再由委員投票表態，終通過同意支持新方案。他認為新的建議算是讓步，不過目前仍未確定海外專科醫生在各機構的工作年期，需待法律顧問整理新方案的字眼才有定案。

醫學會義務秘書楊協和認為，新方案已算是讓步。（資料圖片）

有消息人士透露，會上的議案需獲過半數與會的委員同意方可通過，據了解有十多名委員出席會議，大部分人均同意讓步；惟有少數人堅持應綑綁海外醫生在醫管局工作，方可解決目前公營醫生不足的問題。

反對指定院校醫科生免試來港執業：院校排名每年不一

有不同政黨的立法會議員近日提交私人條例草案，促香港效法新加坡做法，認證院校排名較香港兩所醫學院高的大學醫學院醫科畢業生，可以免試在港執業。楊協和稱，醫學會有討論相關建議，但院校排名浮動，反問應按該海外醫生入學時抑或畢業時的院校排名計算；若院校排名下跌，是否等同其執業資格會被禠奪。

楊又指，名校亦會「樹大有枯枝」，單憑排名難確定一個醫生是否好醫生，重申醫學會的底線是要以執業資格試為標準，這亦是較客觀的做法。