【引入海外醫生】醫委會再議放寬實習期　醫專會後未有共識

醫務委員會早前否決四個放寬海外專科醫生實習的方案，引起社會爭議，令醫委會被指為「專業霸權」，令該會補鑊趕在5月8日會再開會重議。手握醫委會四票的香港醫學專科學院今日（18日）開會討論相關事宜。 主席劉澤星會後表示，暫時未知投票方案會否改變，故會上未達到共識。他又指，會上普遍認同本地醫生短缺，醫專支持以任何方式改善本港醫療系統人手短缺問題，包括海外醫生以有限度註冊方式來港，但強調該批醫生必須符合水準、達到本港要求。被問及海外醫生免執業試能否確保水平，他反問：「免咗考試又點保持水準？」

香港醫學專科學院主席劉澤星會後指出，暫時未知投票方案會否改變，故會上未達到共識。（王潔恩攝）

劉澤星說，現時距離醫委會開會尚餘一段時間，暫未知開會詳情，故會上未就免實習期的四個方案達成共識，至今仍未有立場。對於會否集體捆綁投票，他稱要再觀察事態發展。

他指出，醫專支持以任何方式改善本港醫療系統人手短缺問題，包括海外醫生以有限度註冊方式來港。他又指，該批醫生必須符合本港要求，才能確保香港市民得到恰當的醫療服務。

會上無認真討論政黨提出私人草案

對於近日民建聯及民主黨稱將提出私人草案，放寬海外醫生來港安排。他指出，會上未有就事件認真討論，但強調海外醫生來港時必須確保水準。

被問及海外醫生免執業試能否確保水平，他說：「免咗考試又點保持水準？」他續指，根據本港的恆常做法，均以不同方式維持醫生的水準，包括執業試等，未來仍要繼續。然而，他稱會上未有詳細討論，故未有正面回應醫專是否反對海外醫生免除執業試。