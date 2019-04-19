【引入海外醫生】業界達成共識　陳沛然：聚焦增加公立醫院人手

醫務委員會（醫委會）早前否決四個放寬海外受訓專科醫生來港執業必須實習的方案，醫委會將再開會討論有關事宜。在醫委會手持7票的香港醫學會通過獲業界共識的「第五方案」，預料將於下次醫委會會議提出。立法會醫學界議員、醫學會會董陳沛然於港台節目《千禧年代》稱，方案聚焦為公立醫院增加醫生人手，「最重要係有共識方案。」

陳沛然提到，「第五方案」聚焦為公立醫院增加醫生人手。（資料圖片）

獲業界共識的「第五方案」，即建議醫管局海外回流醫生須在公立醫院、大學醫學院或衛生署工作指定年期。

醫委會委員、醫學會會董陳沛然在電台節目上解釋，新的方案一定要集中處理公立醫院人手不足的問題，首要目的是將有限度註冊醫生留在最需要人手的醫管局醫院。他又強調，公眾期望公立醫院增加醫生人手，希望方案可獲各方接受；又提到如果醫委會委員有意見可在下次會議上提出，「最重要係有共識方案。」

19名醫委會委員包括陳沛然早前聯署，要求醫委會主席劉允怡在5月8日或之前開會。陳沛然解釋，留意到市民的意見，故建議提早開會，希望可以帶出「並非打算阻攔」方案出閘的訊息。

有立法會議員擬提出私人條例草案，放寬引入海外醫生的門檻，包括以醫學院國際排名作標準，豁免排名較高醫學院畢業的海外港人醫生回流。陳沛然稱，國際排名並不準確，因為排名只是著墨院校科研、研究影響力，不能反映學生或醫生水平。

公共醫療醫生協會執委馬仲儀亦在電台電話訪問中提到，執業試絕不能廢除，直言兩個議員提出的方案都有問題。她指出，香港現時並不認可海外醫生資格，同時未來醫院要訓練大批醫科生，若不經實習及執業試、不熟悉香港醫療系統運作的海外醫生在公立醫院工作，中層醫生或會感到恐懼，擔心會造成人手流失。